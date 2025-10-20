ЦБ отменит трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных организаций
Банк России внес изменения в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц, одна из основных новаций — отмена их обязательной трехлетней периодичности, говорится в сообщении ЦБ.
«Это, в частности, касается кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг», — уточняет регулятор.
Уже с первого полугодия 2026 г. проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка, подчеркивает ЦБ.
