Прогноз по цене акций ВК. Первое условие роста

Акции ВК в понедельник выросли на 2,62% и достигли 282,2 руб. Объем торгов был средним — 0,99 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,1% относительно закрытия понедельника.

Краткосрочная картина

• Бумаги пытаются развить отскок от пятимесячного минимума. Акции Индекса МосБиржи торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк вырос на 0,87% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 0,09% относительно воскресенья.

• После достижения 366 руб. в середине августа котировки начали стремительное падение, которое привело их к отметке 245 руб. Неуверенная динамика бумаг намекала на снижение к следующей поддержке около 240 руб., однако улучшение рыночных настроений позволило отскочить от локального дна и перейти к росту.

• Бумаги дважды протестировали поддержку 245 руб., что усиливает ее роль в случае будущих попыток снижения. После отскока было достигнуто сопротивление вблизи 282 руб., преодоление которого — первое условие дальнейшего восстановления. Однако характер предшествующей динамики вызывает некоторые сомнения в быстром пробое ближайшего технического препятствия.

• Объем торгов удерживается около средних значений в период роста. Внешний позитив имеет ограниченное влияние на акции, так как для компании монетарный фактор важнее, чем геополитический. По итогам заседания Банка России рынок ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 17%, что автоматически усиливает важность комментария регулятора. Для успешного продолжения роста акций ВК необходимо, чтобы сигнал ЦБ не был жестким.

• Договоренности, достигнутые в ходе телефонного разговора лидеров США и России, постепенно реализуются. Вчера прошли переговоры между Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Относительным негативом могло выступать приближение принятия 19-го пакета санкций ЕС, однако новость уже была заложена в цены.

• RSI в нейтральной зоне. Котировки торгуются ниже EMA 200 на всех графиках, кроме часового.

Внешний фон

В понедельник S&P 500 вырос на 1,07%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent падают на 0,3% и достигают $60,8 за баррель.

Уровни сопротивления 282 / 300 / 308 Уровни поддержки 245 / 240 / 230

Долгосрочная картина

• В августе 2023 г. началась коррекция от локального максимума. Падение приостановилось к концу 2024 г., а соответствующий нисходящий тренд был преодолен в июле текущего года.

• С конца 2024 г. очерчивается широкий боковик 230–360, границы которого многократно тестируются до сих пор.

• Бумаги торгуются ниже 200-дневной скользящей средней с середины сентября 2025 г.

• Умеренный фундаментальный позитив основан на господдержке по направлению IPO и SPO, а также на развитии проекта национального мессенджера на базе ВK. В то же время, давление на акции оказывают новые фискальные меры и осторожная политика Банка России.

• Акции ВК имеют тенденцию к движениям сильнее рынка. Это объясняется высокой чувствительностью к процентным ставкам на фоне низкой рентабельности бизнеса.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 380 руб. Взгляд аналитиков БКС — «Нейтральный».

БКС Мир инвестиций