Прогноз по цене акций Сбербанка. В падении наметилась пауза

Вчера обыкновенные акции Сбера понизились на 1,52%, до 283,17 руб. Объем торгов составил 10 млрд руб. На утренней сессии бумаги дорожают на 0,2%, до 283,75 руб. (ЕСТЬ ВИДЕО)

Краткосрочная картина

• Заметный спад стоимости сопровождался средним торговым оборотом. Акции финансовой организации не сумели избежать распродаж на фоне общего ухудшения настроений на отечественном фондовом рынке. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового «Треугольника». Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует, однако наблюдается некоторый перевес в пользу продавцов.

• Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги еще далеки от состояния перепроданности.

• Сегодня акции Сбера уже обновили почти трехнедельный минимум, но довольно быстро отскочили вверх от уровня 281 руб. Это указывает на возможность приостановки недельного падения. Однако возможность последующей просадки к более прочным поддержкам 278 руб. и 276 руб. остается в силе.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 1,23%. Фьючерсы на S&P 500 утром минимально понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,3%, до $65,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 286 / 288 / 290 Уровни поддержки: 281 / 278 / 276

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 27%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит вниз многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В конце октября 2025 г. акции Сбера просели существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 30% от текущего уровня.

