Прогноз по цене акций Роснефти. Точкой притяжения остается отметка 420

Вчера акции Роснефти подорожали на 0,94% по отношению к пятничному закрытию, до 421,95 руб. Объем торгов составил 0,6 млрд руб. На утренней сессии бумаги сократили прирост до 0,72%, поднявшись до 421 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное повышение стоимости в выходные дни сопровождалось низким торговым оборотом. Акции продолжили консолидацию после недавнего резкого отскока от трехмесячного минимума. Стимулом для агрессивных покупок на прошлой неделе послужили новости о возможной встрече президентов РФ и США, что дает надежду на смягчение внешнеполитического фона. Акции экспортирующей нефтяной компании, имеющей международные проекты, не могут не реагировать на новости такого рода.

• Среднесрочная слабость бумаг Роснефти была обусловлена менее масштабным, чем ожидалось, понижением уровня ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре 2025 г. Они чувствительны к этому фактору из-за относительно высокой долговой нагрузки эмитента.

• Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги уже вышли из недавнего состояния перекупленности.

• В ближайшие дни акции Роснефти продолжат консолидацию около значимого уровня 420 руб., который ранее выступал верхней границей двухнедельного диапазона. На дальнейшую среднесрочную динамику могут оказать большое влияние ожидаемые внешнеполитические новости.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу прибавил 0,53%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,4%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $61 за баррель.

Уровни сопротивления: 425 / 428 / 432 Уровни поддержки: 416 / 413 / 409

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Роснефти отскочили от нижней границы пятимесячного диапазона 395–492 руб. Шансы на торможение среднесрочного нисходящего тренда сильно повысились.

• Бумаги просели заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены — пока это лишь среднесрочное движение. Долгосрочная техническая картина остается нейтральной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 670 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости в пределах 59% от текущего уровня.

