Прогноз по цене акций НОВАТЭКа. Первая цель падения выполнена

Акции НОВАТЭКа на прошлой торговой сессии упали на 0,99%. Цена на закрытии составила 1055,4 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 1,54 млрд руб.

Краткосрочная картина

• На дневном графике выполнена первая цель падения: первая — 1038, вторая — область 1012–1004. Минимум установлен на отметке 1016,2.

• Продавцы смогли пробить поддержку 1021,4, за счет чего оптимально увидеть слом минимума 1002,4. Следим за новой реакцией продавцов. Пока нет слома сопротивления 1075, рисков для продолжения падения нет.

• Кривая RSI дневного графика на отметке 43 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1075 и 1016,2.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду вырос на 0,35%, с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в среду упала на 1,43%, с утра прибавляет 0,3%.

Уровни сопротивления: 1075 / 1174,2 / 1184 Уровни поддержки: 1016,2 / 1002,4 / 966,6

Долгосрочная картина

• Цена пробила поддержку 1021,4, за счет этого дорога открыта в зону 918–902. Пока нет пробоя сопротивления 1174,2, контроль на стороне продавцов.

• Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочном плане нужно следить за значением недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.

• Сейчас у нас «Позитивный» взгляд на акции НОВАТЭКа. Мультипликатор P/E от ожидаемой прибыли на 2025 г. равен 9,9х в сравнении с историческим средним в 10,1х.

• Компания выплатила дивиденды за I полугодие 2025 г., их размер на одну акцию составил 35,5 руб. (дивидендная доходность — 3,2%). Реестр закрылся 6 октября 2025 г.

• Полагаем, что вклад «Арктик СПГ – 2» в размер дивидендов НОВАТЭКа за 2026 г. может составить до 20 руб. на акцию, а общая выплата за 2026 г. должна достичь 82 руб. НОВАТЭК продолжает работу над проектами «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ», но инвестиционные решения по ним пока не приняты.

