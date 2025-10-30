Прогноз по цене акций НЛМК. Отскок на паузе

Акции НЛМК в среду, 30 октября, просели на 0,53% и завершили день на отметке 98,12 руб. Объем торгов составил 0,57 млрд руб. Сегодня на утренней сессии котировки теряют 0,6% и держатся вблизи 97,5 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги НЛМК во вторник, следуя за общерыночной динамикой, смогли отскочить от своих трехлетних минимумов. Котировки быстро вернулись выше недавнего годового дна и приблизилась к следующему сопротивлению. Однако в среду продолжить подъем не удалось.

• На утренней сессии акции в умеренном минусе. При развитии негативной динамики ближайшая поддержка на недавних годовых минимумах (96,5 руб.), уход ниже может быстро вернуть котировки к трехлетнему дну на 94,6 руб. Далее в фокусе окажется диагональная поддержка по минимальным значениям апреля–июля на 86,5 руб. Промежуточной преградой может стать район 90 руб.

• В случае возобновления позитивной динамики ближайший ориентир — так и не достигнутые во вторник круглые 100 руб. Закрепление выше обозначит новую цель восстановления — летнее дно на 103,7 руб. Здесь же проходит граница локального нисходящего тренда от летних максимумов. Выход выше откроет дорогу к пиковым значением октября на 107,5 руб. Промежуточной преградой на этом пути может стать EMA 200 на 4-часовом графике (104,6 руб.).

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил среду без изменений, с утра фьючерс консолидируется. Индексы АТР торгуются без единой и выраженной динамики: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng теряют по 0,2% и 0,1% соответственно, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%. Нефть Brent с утра опустилась на 0,3%, до $64,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 100 / 103,7 / 104,6 Уровни поддержки: 96,5 / 94,6 / 90

Долгосрочная картина

• В мае 2024 г. бумаги достигли пиковых значений с лета 2021 г. и начали снижение. В декабре 2024 г. остановка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и надежды на улучшение геополитической ситуации придали акциям НЛМК импульс роста — на максимумах 2025 г. бумаги поднимались выше 168 руб.

Следуя за общерыночными настроениями и неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, котировки откатились. В начале апреля акции полностью нивелировали подъем, а в июне опустились ниже минимумов 2024 г.

• Бумаги в июле смогли выйти из нисходящего тренда от пиковых значений прошлого года и попытались закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. После началось падение, которое увело котировки к новым годовым минимумам.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена на год акций НЛМК снижена с 140 до 130 руб., взгляд «Нейтральный».

• Среди сдерживающих факторов: на внутреннем рынке — стагнация и слабый строительный сезон второй год подряд, на внешнем — доминирование стали из КНР. Сильный рубль пока делает экспорт продукции менее привлекательным. Катализаторами для НЛМК могут стать рост внутреннего спроса, сокращение выпуска и экспорта стали Китаем, а также укрепление рубля. Нормализация курса, спроса, ставок и восстановление денежного потока вернут возможность платить дивиденды — позитивно для участников рынка.

БКС Мир инвестиций