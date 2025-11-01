Прогноз по цене акций НЛМК. Каждый день меняют направление

Акции НЛМК в пятницу, 31 октября, упали на 1,71% и завершили день на отметке 97,84 руб. Объем торгов составил 0,42 млрд руб. Сегодня на утренней сессии котировки прибавляют 0,5% и держатся вблизи 98,4 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги НЛМК в четверг после незначительного отката в среду сделали еще один рывок в рамках отскока. Котировки попытались взять сопротивление в 100 руб., однако закрыли сессию ниже круглой отметки. В пятницу акции ушли в минус и нивелировали весь роста предыдущего дня. Таким образом, в течение недели бумаги каждый день меняли направление, обороты упали, что говорит скорее о безыдейности и спекулятивных движениях, чем о напряженной борьбе между покупателями и продавцами.

• На утренней сессии рабочей субботы акции в умеренном плюсе. Техническая картина после колебаний практически не изменилась. При возобновлении роста первая цель — 99,4–100 руб. Закрепление над этими уровнями обозначит новый ориентир восстановления — диапазон 103–104. Здесь сосредоточен пул сопротивлений — граница локального нисходящего тренда от летних максимумов, июльские минимумы и EMA 200 на 4-часовом графике. Выход выше откроет дорогу к пиковым значением октября на 107,5 руб.

• При развитии негативной динамики ближайшая поддержка — на недавних годовых минимумах (96,5 руб.), уход ниже может быстро вернуть котировки к трехлетнему дну на 94,6 руб. Далее в фокусе окажется диагональная поддержка по минимальным значениям апреля — июля на 86 руб. Промежуточной преградой может стать район 90 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил пятницу в плюсе на 0,26%. Нефть Brent закрыла неделю на уровне $64,6 за баррель, прибавив накануне 0,3%.

Уровни сопротивления: 100 / 104 / 107,5 Уровни поддержки: 96,5 / 94,6 / 90

Долгосрочная картина

• В мае 2024 г. бумаги достигли пиковых значений с лета 2021 г. и начали снижение. В декабре 2024 г. остановка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и надежды на улучшение геополитической ситуации придали акциям НЛМК импульс роста — на максимумах 2025 г. бумаги поднимались выше 168 руб.

Следуя за общерыночными настроениями и неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, котировки откатились. В начале апреля акции полностью нивелировали подъем, а в июне опустились ниже минимумов 2024 г.

• Бумаги в июле смогли выйти из нисходящего тренда от пиковых значений прошлого года и попытались закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. После началось падение, которое увело котировки к новым годовым минимумам.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена на год акций НЛМК снижена с 140 до 130 руб., взгляд «Нейтральный».

• Среди сдерживающих факторов: на внутреннем рынке — стагнация и слабый строительный сезон второй год подряд, на внешнем — доминирование стали из КНР. Сильный рубль пока делает экспорт продукции менее привлекательным. Катализаторами для НЛМК могут стать рост внутреннего спроса, сокращение выпуска и экспорта стали Китаем, а также укрепление рубля. Нормализация курса, спроса, ставок и восстановление денежного потока вернут возможность платить дивиденды — позитивно для участников рынка.

