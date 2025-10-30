Прогноз по цене акций МТС. Текущие сценарии движения

Акции МТС на прошлой торговой сессии выросли на 0,67%. Цена на закрытии составила 201,65 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,34 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Во второй половине октября на дневном графике реализовывалась структура падения. Сформировались цели падения: первые — 200,4–199,7, вторая — 196,4, третья — 195,7. Первые цели выполнены, коснуться второй не получилось. Текущий минимум установлен на отметке 196,65.

• Для продолжения падения к следующим целям нужен слом зоны поддержки 198–196,65. Текущий сценарий падения будет отменен в случае пробоя сопротивления 208,9.

• Кривая RSI дневного графика на отметке 43 п. На 4-часовом таймфрейме цена ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 208,9 и 196,65.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду упал на 0,04%, с утра в плюсе на 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в среду снизилась на 0,43%, с утра теряет 0,4%.

Уровни сопротивления: 208,9 / 214 / 226,5 Уровни поддержки: 198 / 196,65 / 188,7

Долгосрочная картина

• В середине октября покупатели смогли сломать сопротивление 209,65 и таким образом закончили прошлую структуру падения. Сейчас формируется новый импульс падения с максимумом 214. Ждем формирования новой структуры на недельном графике для оценки будущих целей.

• Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• На наш взгляд, высокие процентные ставки снизят чистую прибыль МТС в 2025 г. Однако стабильные дивидендные выплаты и ожидания IPO «дочек» в случае улучшения настроений на рынке акций могут поддержать котировки.

• Выплата дивидендов за 2024 г. на акцию составила 35 руб. (дивдоходность — 15%).

• Прогнозируем, что выплата за 2025 г. составит 35 руб. на акцию (дивдоходность — 16%). Это соответствует уровню 2024 г. и нижней границе диапазона по дивполитике.

