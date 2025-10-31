Прогноз по цене акций Мечела. Цели падения еще актуальны

Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии выросли на 3,49%. Цена на закрытии составила 67,37 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В понедельник продавцы смогли пробить поддержку 63,41. За счет этого дорога открылась к целям из долгосрочной картины.

• Акции сломали отметку дневного графика 73,99, за счет этого доработка долгосрочных целей 61,56–58,81 под вопросом.

• Если на следующей неделе продавцы защитят уровень сопротивления 75,38, то допускается еще одна попытка снижения.

• В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 75,38 и 61,91.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг упал на 0,97%, с утра в плюсе 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в четверг упала на 0,28%, с утра в минусе 0,2%.

Уровни сопротивления: 74,99 / 75,38 / 84,84 Уровни поддержки: 61,91 / 61,56 / 54,14

Долгосрочная картина

Цели и сценарии

• После проторговки цена смогла пробить минимум февраля 2022 г. — 64,94. Сформированные цели ускорения: 1) 61,56, 2) 58,81. Сценарий доработки целей возможен, пока нет слома сопротивления 75,38.

• 28 октября цена сформировала минимум 61,91, не достигнув цели 61,56. Ждем следующую неделю для новой попытки движения к целям снижения.

• Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Cохраняем «Негативный» взгляд на бумагу ввиду низких цен на уголь, высоких ставок, вынуждающих увеличивать долг, и кризиса в стальном и угольном секторе России и Китая.

• Высокие ставки на фоне низких цен на уголь и сталь вынуждают наращивать долг. Котировки коксующегося угля марки ГЖ (газовый жирный) в портах Дальнего Востока с поставкой на условиях FOB с начала года упали примерно на 11% в долларах. При этом ключевая ставка ЦБ РФ остается высокой, двузначной. Напомним, у компании около 90% кредитов в рублях по плавающей ставке. По нашим оценкам, в текущих условиях Мечелу значимо не хватает EBITDA для выплаты процентов, что в конечном итоге приведет к росту долга в этом году. Это уже отразилось в результатах за I полугодие. У нас «Негативный» взгляд на рынок стали и коксующегося угля на ближайшие один–два квартала: стройсезон 2025 г. завершается слабо, и цены, вероятно, останутся под давлением до конца года.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций