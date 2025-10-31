ПрофитОткрыть счет
Андрей Мамонтов
Теханализ

Прогноз по цене акций Мечела. Цели падения еще актуальны

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии выросли на 3,49%. Цена на закрытии составила 67,37 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В понедельник продавцы смогли пробить поддержку 63,41. За счет этого дорога открылась к целям из долгосрочной картины.

• Акции сломали отметку дневного графика 73,99, за счет этого доработка долгосрочных целей 61,56–58,81 под вопросом.

• Если на следующей неделе продавцы защитят уровень сопротивления 75,38, то допускается еще одна попытка снижения.

• В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 75,38 и 61,91.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг упал на 0,97%, с утра в плюсе 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в четверг упала на 0,28%, с утра в минусе 0,2%.

Уровни сопротивления: 74,99 / 75,38 / 84,84 Уровни поддержки: 61,91 / 61,56 / 54,14

Долгосрочная картина

Цели и сценарии

• После проторговки цена смогла пробить минимум февраля 2022 г. — 64,94. Сформированные цели ускорения: 1) 61,56, 2) 58,81. Сценарий доработки целей возможен, пока нет слома сопротивления 75,38.

• 28 октября цена сформировала минимум 61,91, не достигнув цели 61,56. Ждем следующую неделю для новой попытки движения к целям снижения.

• Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Cохраняем «Негативный» взгляд на бумагу ввиду низких цен на уголь, высоких ставок, вынуждающих увеличивать долг, и кризиса в стальном и угольном секторе России и Китая.

• Высокие ставки на фоне низких цен на уголь и сталь вынуждают наращивать долг. Котировки коксующегося угля марки ГЖ (газовый жирный) в портах Дальнего Востока с поставкой на условиях FOB с начала года упали примерно на 11% в долларах. При этом ключевая ставка ЦБ РФ остается высокой, двузначной. Напомним, у компании около 90% кредитов в рублях по плавающей ставке. По нашим оценкам, в текущих условиях Мечелу значимо не хватает EBITDA для выплаты процентов, что в конечном итоге приведет к росту долга в этом году. Это уже отразилось в результатах за I полугодие. У нас «Негативный» взгляд на рынок стали и коксующегося угля на ближайшие один–два квартала: стройсезон 2025 г. завершается слабо, и цены, вероятно, останутся под давлением до конца года.

Подробное описание всех технических индикаторов

