Андрей Мамонтов
Теханализ

Прогноз по цене акций Мечела. Нужен пробой поддержки 63,41

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии выросли на 1,32%. Цена на закрытии составила 68,12 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,73 млрд руб.

Краткосрочная картина

• На этой неделе продавцы защитили уровень сопротивления 75,38. Реализовалось возобновление падения на этой неделе.

• При пробое поддержки 63,41 дорога откроется к целям из долгосрочной картины. Пока нет слома отметки 73,99, этот сценарий актуален.

• В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 73,99 и 61,56.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,56%, с утра в плюсе 0,3%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в четверг выросла на 5,38%, с утра в минусе 0,2%.

Уровни сопротивления: 73,99 / 75,38 / 84,84 Уровни поддержки: 63,41 / 61,56 / 54,14

Долгосрочная картина

Цели и сценарии

• Ранее на недельном графике выполнены все сформированные цели падения: 1) 78,54 2) 73,19 3) 70,42.

• После проторговки цена смогла пробить минимум февраля 2022 г. — 64,94. Сформированные цели ускорения: 1) 61,56 2) 58,81. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 75,38. Для начала движения к целям нужен слом поддержки 63,41.

• Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Cохраняем «Негативный» взгляд на бумагу. Факторы — низкие цены на уголь, высокие ставки, вынуждающие увеличивать долг, а также кризис в стальном и угольном секторе России и Китая.

• Высокие ставки на фоне низких цен на уголь и сталь вынуждают наращивать долг. Котировки коксующегося угля марки ГЖ (газовый жирный) в портах Дальнего Востока с поставкой на условиях FOB с начала года упали примерно на 11% в долларах. При этом ключевая ставка ЦБ РФ остается высокой, двузначной. Напомним, у компании около 90% кредитов в рублях по плавающей ставке. По нашим оценкам, в текущих условиях Мечелу значимо не хватает EBITDA для выплаты процентов, что в конечном итоге приведет к росту долга в этом году. Это уже отразилось в результатах за I полугодие. У нас «Негативный» взгляд на рынок стали и коксующегося угля на ближайшие один–два квартала: стройсезон 2025 г. завершается слабо, и цены, вероятно, останутся под давлением до конца года.

