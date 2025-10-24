Прогноз по цене акций Мечела. Нужен пробой поддержки 63,41

Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии выросли на 1,32%. Цена на закрытии составила 68,12 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,73 млрд руб.

Краткосрочная картина

• На этой неделе продавцы защитили уровень сопротивления 75,38. Реализовалось возобновление падения на этой неделе.

• При пробое поддержки 63,41 дорога откроется к целям из долгосрочной картины. Пока нет слома отметки 73,99, этот сценарий актуален.

• В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 73,99 и 61,56.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,56%, с утра в плюсе 0,3%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в четверг выросла на 5,38%, с утра в минусе 0,2%.

Уровни сопротивления: 73,99 / 75,38 / 84,84 Уровни поддержки: 63,41 / 61,56 / 54,14

Долгосрочная картина

Цели и сценарии

• Ранее на недельном графике выполнены все сформированные цели падения: 1) 78,54 2) 73,19 3) 70,42.

• После проторговки цена смогла пробить минимум февраля 2022 г. — 64,94. Сформированные цели ускорения: 1) 61,56 2) 58,81. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 75,38. Для начала движения к целям нужен слом поддержки 63,41.

• Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Cохраняем «Негативный» взгляд на бумагу. Факторы — низкие цены на уголь, высокие ставки, вынуждающие увеличивать долг, а также кризис в стальном и угольном секторе России и Китая.

• Высокие ставки на фоне низких цен на уголь и сталь вынуждают наращивать долг. Котировки коксующегося угля марки ГЖ (газовый жирный) в портах Дальнего Востока с поставкой на условиях FOB с начала года упали примерно на 11% в долларах. При этом ключевая ставка ЦБ РФ остается высокой, двузначной. Напомним, у компании около 90% кредитов в рублях по плавающей ставке. По нашим оценкам, в текущих условиях Мечелу значимо не хватает EBITDA для выплаты процентов, что в конечном итоге приведет к росту долга в этом году. Это уже отразилось в результатах за I полугодие. У нас «Негативный» взгляд на рынок стали и коксующегося угля на ближайшие один–два квартала: стройсезон 2025 г. завершается слабо, и цены, вероятно, останутся под давлением до конца года.

