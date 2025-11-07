Прогноз по цене акций Мечела. Ждем выход из боковика

Акции Мечела на прошлой торговой сессии выросли на 0,14%. Цена на закрытии составила 66,11 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,29 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В конце прошлой недели акции установили локальный минимум на 64,14. Продавцы на текущий момент защитили уровень сопротивления 75,38, за счет чего допускается еще одна попытка снижения.

• На этой неделе бумаги торгуются в узком боковике 64,14–67,42. Ждем выход из него.

• При пробое поддержки 64,14 дорога откроется к целям падения из долгосрочной картины.

• В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 75,38 и 64,14.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг упал на 1,14%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются в красной зоне. Нефть Brent в четверг упала на 0,22%, с утра в плюсе на 0,9%.

Уровни сопротивления: 74,99 / 75,38 / 84,84 Уровни поддержки: 64,14 / 61,91 / 61,56

Долгосрочная картина

• После проторговки цена смогла пробить минимум февраля 2022 г. на 64,94. Сформированные цели ускорения: 61,56 и 58,81. Сценарий доработки целей возможен, пока нет слома сопротивления 75,38.

• 28 октября цена сформировала минимум 61,91, не достигнув цели 61,56. Ждем следующие недели для новой попытки движения к целям снижения.

• Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

• В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Cохраняем «Негативный» взгляд на бумагу ввиду низких цен на уголь, высоких ставок, вынуждающих увеличивать долг, и кризиса в стальном и угольном секторах России и Китая.

• Высокие ставки на фоне низких цен на уголь и сталь вынуждают наращивать долг. Котировки коксующегося угля марки ГЖ (газовый жирный) в портах Дальнего Востока с поставкой на условиях FOB с начала года упали примерно на 11% в долларах. При этом ключевая ставка ЦБ РФ остается высокой, двузначной.

Напомним, у компании около 90% кредитов в рублях по плавающей ставке. По нашим оценкам, в текущих условиях Мечелу значимо не хватает EBITDA для выплаты процентов, что в конечном итоге приведет к росту долга в этом году. Это уже отразилось в результатах за I полугодие.

У нас «Негативный» взгляд на рынок стали и коксующегося угля на ближайшие один-два квартала: стройсезон 2025 г. завершается слабо, и цены, вероятно, останутся под давлением до конца года.

