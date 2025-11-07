Прогноз по цене акций Мосэнерго. Консолидация над поддержкой 1,85

Акции Мосэнерго в четверг упали на 0,08% и достигли 1,872 руб. Объем торгов был низким — 16 млн руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,3% относительно закрытия четверга.

Краткосрочная картина

• Бумаги консолидируются вблизи технической поддержки. Акции Индекса МосБиржи вчера торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк упал на 0,15% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потерял 0,16% относительно среды.

• На прошлой неделе котировки вплотную приблизились к октябрьским минимумам. За третью декаду прошлого месяца акции потеряли более 10%, однако сейчас нисходящая коррекция приостановилась. Относительно широкого рынка наблюдется слабая волатильность на низких оборотах.

• Акции сформировали опору около 1,85 руб. и теперь консолидируются над поддержкой в течение пяти последних сессий. Переходу к боковой динамике до касания поддержки 1,83 руб. могла способствовать относительная стабилизация рыночных настроений и заметное снижение торговой активности. Если в начале следующей недели ближайшие поддержки сохранят актуальность, то с точки зрения технической картины будет получен сигнал для перехода котировок к росту.

• Объемы торгов заметно снизились относительно уровней октября. Активность в рамках полноценной торговой сессии находится на очень низком уровне — сказывается измененное расписание работы Мосбиржи. Сегодня также не стоит ожидать существенного увеличения объемов торгов, если не произойдет неожиданного изменения новостного фона.

• На внешнем контуре ситуация относительно стабильна. Очень умеренным позитивом могли служить высказывания президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа, но рынки уже не реагируют на изменчивую риторику политиков.

• RSI близок к перепроданности. Акции торгуются ниже EMA 200 на всех таймфреймах.

Внешний фон

В четверг S&P 500 снижается на 1,12%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в минусе. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent растут на 0,3% и достигают $63,6 за баррель.

Уровни сопротивления: 2,08 / 2,15 / 2,3 Уровни поддержки 1,85 / 1,8 / 1,68

Долгосрочная картина

• В феврале 2025 г. котировки вплотную приблизились к уровню дивидендного гэпа от июля 2024 г., но не смогли его закрыть. От локального максимума последовал откат до двухлетних минимумов, к уровню 2 руб. за акцию.

• После двух месяцев торгов в боковом диапазоне 2,106–2,348 бумаги краткосрочно пробили поддержку круглого уровня 2 руб. на фоне невыплаты дивидендов.

• В середине марта 2025 г. котировки закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены. Последовавшие попытки пробить скользящую были безуспешными, что ставит закрепление над динамической границей в разряд первоочередной среднесрочной цели.

• Компания функционирует в секторе с относительно стабильным спросом. В то же время Мосэнерго раскрывает ограниченный объем информации в отчетности, что затрудняет анализ. Несмотря на это, важными факторами являются увеличение тарифов на коммунальные услуги и реализация текущих капиталоемких проектов. Техническая картина умеренно позитивная и в целом соответствует фундаментальным факторам.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 3,4 руб. Взгляд — «Позитивный».

БКС Мир инвестиций