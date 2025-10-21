Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Какие есть цели коррекции

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии выросли на 0,22%. Цена на закрытии составила 6374 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 3,12 млрд руб.

Краткосрочная картина

• С утра реализовывается попытка коррекции к первому импульсу роста на дневном графике. Ориентир обновленных целей — 6199–6078. Пока нет слома сопротивления 6444, этот сценарий актуален.

• Сейчас бумаги коснулись верхней границы 6199–6078. Текущий минимум установлен на отметке 6173,5. Пока нет первых признаков разворота, цель — пробой сопротивления 6388. Более оптимально пытаться пройти к 6078. Затем снова следим за реакцией покупателей.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 53 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6444 и 5802.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,06%, с утра теряет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в понедельник упала на 0,46%, с утра в плюсе на 0,1%.

Уровни сопротивления: 6388 / 6444 / 6669 Уровни поддержки: 6078 / 5802 / 5626

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх реализовался — пробой сопротивления 6165,5. Пока нет слома поддержки 5802, сценарий на стороне покупателей. Ждем проторговку для оценки следующих целей движения на недельном графике.

• В ближайшее время котировки акций будут получать поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев ниже среднего уровня в 3,2x за последние 10 лет.

• Прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие текущего года на уровне 352 руб. на акцию с доходностью в 6%. Методология расчета дивидендов, основанная на показателе свободного денежного потока, может позволить компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций