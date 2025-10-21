ПрофитОткрыть счет
Читать 3 мин
А
Андрей Мамонтов
Теханализ

Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Какие есть цели коррекции

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии выросли на 0,22%. Цена на закрытии составила 6374 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 3,12 млрд руб.

Краткосрочная картина

• С утра реализовывается попытка коррекции к первому импульсу роста на дневном графике. Ориентир обновленных целей — 6199–6078. Пока нет слома сопротивления 6444, этот сценарий актуален.

• Сейчас бумаги коснулись верхней границы 6199–6078. Текущий минимум установлен на отметке 6173,5. Пока нет первых признаков разворота, цель — пробой сопротивления 6388. Более оптимально пытаться пройти к 6078. Затем снова следим за реакцией покупателей.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 53 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6444 и 5802.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,06%, с утра теряет 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в понедельник упала на 0,46%, с утра в плюсе на 0,1%.

Уровни сопротивления: 6388 / 6444 / 6669 Уровни поддержки: 6078 / 5802 / 5626

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх реализовался — пробой сопротивления 6165,5. Пока нет слома поддержки 5802, сценарий на стороне покупателей. Ждем проторговку для оценки следующих целей движения на недельном графике.

• В ближайшее время котировки акций будут получать поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев ниже среднего уровня в 3,2x за последние 10 лет.

• Прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие текущего года на уровне 352 руб. на акцию с доходностью в 6%. Методология расчета дивидендов, основанная на показателе свободного денежного потока, может позволить компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать