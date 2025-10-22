Прогноз по цене акций Хэдхантера. Какие есть среднесрочные сценарии

Акции Хэдхантера на прошлой торговой сессии упали на 2,45%. Цена на закрытии составила 3104 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 0,53 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В первой половине октября акции торговались в диапазоне целей падения 2986–2879 на дневном графике.

• Сейчас на нем сформировался первый импульс роста и откат. В случае пробоя сопротивления 3183 дорога откроется в первую зону подъема 3414–3444. Сценарий возможен, пока нет слома минимума 2881.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом графике котировки между 50- и 200-дневной скользящими средними. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 3183 и 2881.

Внешний фон

Индекс S&P 500 во вторник упал на 0,01%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent во вторник выросла на 0,51%, с утра в плюсе на 1,6%.

Уровни сопротивления: 3183 / 3270 / 3675 Уровни поддержки: 3007 / 2881 / 2868

Долгосрочная картина

• На недельном графике выполнены цели ускорения падения — 3015 и 2884. Минимум установлен на отметке 2881. После началась реакция покупателей. Продавцы не смогли сломать поддержку 2868.

• Ждем выход из диапазона 3270–2881 для оценки следующих целей недельного графика.

• Краткосрочные и среднесрочные движения смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной картине нужно следить за закрытием недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Хэдхантер — ведущий игрок на рынке онлайн-рекрутмента в России, и в долгосрочной перспективе должен выиграть от цифровизации рынка.

• 12–14 ноября компания представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

• Полагаем, что динамика показателей осталась довольно слабой из-за негативного влияния высоких процентных ставок на найм персонала в России. В результате EBITDA и чистая прибыль снова могут снизиться к аналогичному периоду предыдущего года.

• Напомним, мы считаем слабые показатели временными и связанными с чувствительностью бизнеса Хэдхантера к динамике экономической активности.

• В фокусе: текущая динамика бизнеса и клиентского спроса, конкуренция и регуляторная среда, ожидания по результатам за весь 2025 г.

