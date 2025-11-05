ПрофитОткрыть счет
Теханализ

Прогноз по цене акций Хэдхантера. Следим за пробоем ключевых уровней

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции Хэдхантера на прошлой торговой сессии выросли на 0,96%. Цена на закрытии составила 2836 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,13 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В конце октября продавцы сломали минимум 2881. Прошлые сценарии роста отменены. Минимум сформировался на отметке 2727.

• На дневном графике котировки пытаются развить рост, но структура выглядит слабой. В случае пробоя поддержки 2779 дорога откроется в зону падения 2727–2700. Затем нужно следить за новой реакцией покупателей.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 35 п. На 4-часовом таймфрейме котировки ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2919 и 2727.

Внешний фон

Индекс S&P 500 во вторник упал на 1,18%, с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent во вторник упала на 0,69%, с утра в плюсе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 2890 / 2919 / 3270 Уровни поддержки: 2779 / 2727 / 2700

Долгосрочная картина

• На недельном графике были выполнены цели ускорения падения 3015 и 2884. Затем продавцы смогли сломать поддержку 2881.

• Текущий минимум установлен на отметке 2727. Пока нет слома сопротивления 2919, возможно продолжение падения к уровню 2700.

• Краткосрочные и среднесрочные движения необходимо смотреть в краткосрочной картине. В долгосрочной нужно следить за закрытием недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Хэдхантер — ведущий игрок на рынке онлайн-рекрутмента в России. Компания в долгосрочной перспективе должна выиграть от цифровизации рынка.

• 12–14 ноября будут опубликованы финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

• Полагаем, что динамика показателей осталась довольно слабой из-за негативного влияния высоких процентных ставок на найм персонала в России. В результате EBITDA и чистая прибыль снова могут снизиться к аналогичному периоду предыдущего года.

• Напомним, мы считаем, что слабые показатели — временные и связаны с чувствительностью бизнеса Хэдхантер к динамике экономической активности.

• В фокусе: текущая динамика бизнеса и клиентского спроса, конкуренция и регуляторная среда, ожидания по результатам за весь 2025 г.

