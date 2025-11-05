Прогноз по цене акций Хэдхантера. Следим за пробоем ключевых уровней

Акции Хэдхантера на прошлой торговой сессии выросли на 0,96%. Цена на закрытии составила 2836 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,13 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В конце октября продавцы сломали минимум 2881. Прошлые сценарии роста отменены. Минимум сформировался на отметке 2727.

• На дневном графике котировки пытаются развить рост, но структура выглядит слабой. В случае пробоя поддержки 2779 дорога откроется в зону падения 2727–2700. Затем нужно следить за новой реакцией покупателей.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 35 п. На 4-часовом таймфрейме котировки ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2919 и 2727.

Внешний фон

Индекс S&P 500 во вторник упал на 1,18%, с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent во вторник упала на 0,69%, с утра в плюсе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 2890 / 2919 / 3270 Уровни поддержки: 2779 / 2727 / 2700

Долгосрочная картина

• На недельном графике были выполнены цели ускорения падения 3015 и 2884. Затем продавцы смогли сломать поддержку 2881.

• Текущий минимум установлен на отметке 2727. Пока нет слома сопротивления 2919, возможно продолжение падения к уровню 2700.

• Краткосрочные и среднесрочные движения необходимо смотреть в краткосрочной картине. В долгосрочной нужно следить за закрытием недельной свечи под конец торгов пятницы.

• Хэдхантер — ведущий игрок на рынке онлайн-рекрутмента в России. Компания в долгосрочной перспективе должна выиграть от цифровизации рынка.

• 12–14 ноября будут опубликованы финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.

• Полагаем, что динамика показателей осталась довольно слабой из-за негативного влияния высоких процентных ставок на найм персонала в России. В результате EBITDA и чистая прибыль снова могут снизиться к аналогичному периоду предыдущего года.

• Напомним, мы считаем, что слабые показатели — временные и связаны с чувствительностью бизнеса Хэдхантер к динамике экономической активности.

• В фокусе: текущая динамика бизнеса и клиентского спроса, конкуренция и регуляторная среда, ожидания по результатам за весь 2025 г.

