Теханализ

Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Без фундаментальных драйверов

Акции Норникеля во вторник выросли на 3,46% и достигли 122,6 руб. Объем торгов был средним — 3,1 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,3% относительно закрытия вторника (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги отскакивают от технической границы, компенсируя часть падения понедельника. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 0,74% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 2,16% относительно понедельника.

• Резкая смена направления движения произошла уже на утренних торгах — акции прибавляли более 2,1% в начале дня. Рост продолжался до середины основной сессии, затем направление движения котировок сменилось на боковое. К концу дня не наблюдалось всплеска торговой активности или попыток принятия направленной динамики

• Отскок от поддержки 118,1 руб. сопровождался ростом объемов торгов, что усиливает значимость технической границы. В ходе восстановления потерь бумаги вернулись выше 200-дневной скользящей средней без существенного сопротивления при преодолении динамической границы.

• Объем торгов во вторник умеренно сократился, но остался на среднем уровне. Снижение активности участников рынка частично сглаживает технический позитив. Отметим, что с точки зрения фундаментальных факторов не прослеживалось однозначных драйверов для столь сильного роста акций. Вероятнее всего, сказалась близость технических поддержек и слишком интенсивное снижение, начавшееся неделю назад.

• Некоторому улучшению рыночных настроений способствовали заявления главы Банка России о том, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 г. В то же время на внешнем контуре не наблюдалось ощутимого смягчения риторики США или ЕС, а цены на ключевые металлы были относительно стабильны, при более сильной динамике меди. Валютный фактор оказывал сдержанную поддержку экспортерам ввиду умеренного ослабления рубля.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 на дневном графике.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 в плюсе на 0,23%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 1%, палладий в минусе на 1%, медь теряет 0,3%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 118,1 / 113 / 108,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

