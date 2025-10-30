Прогноз по цене акций Газпрома. Затишье и снижение ликвидности

Акции Газпрома вчера снизились на 0,05%. Цена закрытия основной сессии — 116,60 руб. (+0,15%), объем торгов — 2,8 млрд руб. Цена закрытия вечерней сессии — 116,37 руб. (-0,05%), объем торгов — 0,4 млрд. Сегодня утром бумаги теряют 0,1% (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Акции Газпрома вчера делали слабую попытку прорыва наверх, максимум был достигнут на уровне 117,35 руб. Однако по итогу дня актив все равно остался в рамках блока 115–117 руб., в котором он консолидируется уже большую часть октября.

• В последние дни заметен существенный спад объемов торгов — предвестник сильного направленного движения. На фоне сниженной ликвидности цена может ярче реагировать на те или иные новостные триггеры.

• Техническая картина старших таймфреймов указывает на то, что цена пришла к нижней границе бокового диапазона. Люфт для потенциального спуска ниже имеется, тем не менее, актив в последнее время проявлял устойчивость даже в дни сильной рыночной турбулентности. Можно предположить, что из текущей точке вероятность выхода наверх все-таки выше, нежели вниз.

• В текущем моменте котировки зажаты между поддержкой на 115,94 руб. и сопротивлением в районе 116,56 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера показал нулевой результат 0%. Сегодня утром фьючерсы на бенчмарк прибавляют 0,13%. Фьючерсы на нефть марки Brent (ближний контракт на ICE Europe) торгуются в районе $64,14 (+0,19%).

Уровни сопротивления: 116,56 / 118,70 / 122,18 Уровни поддержки: 115,94 / 115 / 114,5

Долгосрочная картина

У акций Газпрома нет долгосрочных трендов — последний из них был утерян в прошлом году. Динамику можно охарактеризовать как боковую. В таком состоянии котировки могут находиться достаточно долго. Просматривается блок консолидации с примерными границами 130–155 руб., в которых актив торговался в 2013–2017 гг. Чуть более расширенный блок с учетом выбросов — 110–170 руб.

Видеотеханализ

