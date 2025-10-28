Прогноз по цене акций Газпрома. Оазис спокойствия?

Акции Газпрома вчера снизились на 1,52%. Цена закрытия основной сессии — 115,65 руб. (-1,1%), объем торгов — 4,05 млрд руб. Цена закрытия вечерней сессии — 115,16 руб. (-1,52%), объем торгов — 0,5 млрд. Сегодня утром бумаги прибавляют 0,5%. (ЕСТЬ ВИДЕО)

Краткосрочная картина

• Акции Газпрома вчера выглядели относительно устойчиво на фоне общего падения рынка и акций нефтяных компаний в частности. Цена продолжила консолидироваться в блоке уже достигнутых минимумов — около 115—116 руб.

• Ближайшее сопротивление просматривается на уровне 115,94 руб. Далее — 116,56 руб. и 118,7 руб. Ближайшая поддержка — 115 руб. Ниже — уровни 114,5 и 113,5 руб.

• Глобальная техническая картина выглядит неопределенно. С одной стороны, актив находится внизу своего бокового диапазона (это довольно широкая зона — примерно 110–119 руб.). С другой стороны, устойчивой тенденции к развороту наверх или формированию разворотных формаций пока не просматривается. Вероятно, актив продолжит консолидацию на низах до выхода позитивных геополитических или иных новостей.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера продолжил восхождение наверх, прибавив 1,23%. Сегодня утром фьючерсы на бенчмарк находятся в незначительном минусе. Фьючерсы на нефть марки Brent (ближний контракт на ICE Europe) торгуются в районе $64,93 (-1,16%).

Уровни сопротивления: 115,94 / 116,56 / 118,70 Уровни поддержки: 115 / 114,5 / 113,5

Долгосрочная картина

У акций Газпрома нет долгосрочных трендов — последний из них был утерян в прошлом году. Динамику можно охарактеризовать как боковую. В таком состоянии котировки могут находиться достаточно долго. Просматривается блок консолидации с примерными границами 130–155 руб., в которых актив торговался в 2013–2017 гг. Чуть более расширенный блок с учетом выбросов — 110–170 руб.

Видеотеханализ

