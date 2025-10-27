Прогноз по цене акций Газпрома. Относительная устойчивость

Акции Газпрома в пятницу снизились на 0,9%. Цена закрытия основной сессии — 116,76 руб. (-1,05%), объем торгов — 5,8 млрд руб. Цена закрытия вечерней сессии — 116,94 руб. (-0,9%), объем торгов — 0,5 млрд. Сегодня утром бумаги теряют 0,4%.

Краткосрочная картина

• Акции Газпрома на прошлой неделе попытались развернуться наверх, однако дорасти удалось лишь до линии нисходящего тренда, тянущегося с февраля текущего года. Далее под давлением геополитического фона котировки растеряли весь накопленный рост. Но, в отличие от других фишек, Газпрому удалось избежать обновления минимумов.

• Цена вернулась в блок 115–116 руб. Все еще остается небольшой люфт для снижения к ультранизким значениям — 106–110 руб. Однако создается впечатление, что актив, скорее, перейдет к консолидации на уже достигнутом дне до появления позитивных новостных триггеров.

• На часовом графике ближайшее сопротивление просматривается в районе 116,5 руб. Далее — 118,7 руб. и 122,2 руб. Ближайшие потенциальные поддержки — 115,77 руб. и 115 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу обновил максимум и вырос на 0,79%, сегодня утром фьючерсы на бенчмарк прибавляют 0,8%. Фьючерсы на нефть марки Brent (ближний контракт на ICE Europe) торгуются в районе $65,44 (-0,38%).

Уровни сопротивления: 116,56 / 118,70 / 122,18 Уровни поддержки: 115,77 / 115 / 114,5

Долгосрочная картина

У акций Газпрома нет долгосрочных трендов — последний из них был утерян в прошлом году. Динамику можно охарактеризовать как боковую. В таком состоянии котировки могут находиться достаточно долго. Просматривается блок консолидации с примерными границами 130–155 руб., в которых актив торговался в 2013–2017 гг. Чуть более расширенный блок с учетом выбросов — 110–170 руб.

БКС Мир инвестиций