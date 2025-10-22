Прогноз по цене акций Газпрома. Волатильность в границах 118–128

Вчера акции Газпрома понизились в цене на 4,06%, до 120,9 руб. Объем торгов составил 20,4 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,25%, до 121,2 руб. (ЕСТЬ ВИДЕО)

Краткосрочная картина

• Сильный спад стоимости сопровождался увеличенным торговым оборотом. Бумаги растеряли примерно половину недельного прироста на фоне общего ухудшения настроений на рынке. Акции экспортной газопроводной монополии в очередной раз продемонстрировали повышенную чувствительность к новостям, влияющим на состояние внешнеполитического фона.

• На дневном графике акций Газпрома наблюдается возврат в среднюю часть месячного диапазона. Ранее бумаги не сумели преодолеть верхнюю границу долгосрочного нисходящего «Треугольника», которая сейчас проходит в районе 127 руб.

• Несмотря на вчерашние распродажи, закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. Но по итогам дня сложилась негативная краткосрочная техническая картина. Утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги уже вышли из непродолжительного состояния перепроданности.

• В последние дни в акциях Газпрома наблюдается резкая смена направления движения. Таким образом в них отсутствует явно выраженный тренд. Поэтому в ближайшее время котировки способны продолжить волатильную консолидацию в диапазоне 118–128 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера закрылся с минимальным изменением. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дорожает на 1,8%, до $62,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 123 / 124 / 126 Уровни поддержки: 119 / 117,5 / 115

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Газпрома отскочили от многомесячного минимума, но продолжают движение ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. экспортная газопроводная монополия впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и до сих пор не возобновил их.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 16% от текущего уровня.

Видеотеханализ

