Прогноз по цене акций Газпрома. Предстоит консолидация в диапазоне 118–128

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 1,03%, до 126,02 руб. Объем торгов составил 11,5 млрд руб. На утренней сессии бумаги резко просели на 2,79%, до 122,51 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное повышение стоимости в понедельник сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги продолжили недельный подъем на фоне улучшения рыночных настроений. Однако вчерашний рост оказался перечеркнут резкой утренней просадкой. Распродажи были вызваны очередной сменой настроений участников торгов: на первый план вышли опасения дальнейшего ужесточения внешних ограничительных мер в отношении РФ.

• На дневном графике акции Газпрома довольно резко развернулись вниз после неудачной попытки преодоления отметки 127 руб. — верхней границы десятимесячного нисходящего «Треугольника».

• Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина, которая быстро ухудшилась сегодня утром. Низкое значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги близки к состоянию перепроданности.

• Недавняя позитивная краткосрочная техническая картина в бумагах Газпрома оказалась сломлена. Сегодня они с большой долей вероятности перейдут в состояние волатильной консолидации в диапазоне 118–128 руб. Однако в последующие дни возможны попытки продолжить наметившийся среднесрочный восстановительный рост.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 1,07%. Фьючерсы на S&P 500 утром незначительно понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно растут. Нефть Brent дешевеет на 0,2%, до $60,9 за баррель.

Уровни сопротивления: 124 / 126 / 128 Уровни поддержки: 121 / 120 / 118

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Газпрома отскочили от многомесячного минимума, но продолжают движение ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. экспортная газопроводная монополия впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и не возобновил ее вплоть до настоящего времени.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 14% от текущего уровня.

