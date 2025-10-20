Прогноз по цене акций Газпрома. Тест верхней границы многомесячного треугольника

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 0,77% по отношению к пятничному закрытию, до 125,7 руб. Объем торгов составил 3,4 млрд руб. На утренней сессии бумаги усилили рост до 1%, или 125,99 руб.

Краткосрочная картина

• В выходные дни наблюдалось затухание инерционного роста после сильного скачка стоимости акций Газпрома в минувший четверг. Торговый оборот в субботу и воскресенье оказался закономерно скромным. Стимулом для недавних агрессивных покупок послужила неожиданная новость о возможной встрече президентов РФ и США. Это дает надежду на смягчение внешнеполитического фона.

Акции Газпрома как экспортной газопроводной монополии максимально чувствительны к новостям такого рода. На дневном графике бумаги вплотную приблизились к верхней границе десятимесячного нисходящего треугольника, которая сейчас проходит в районе 126 руб.

• Закрытие вновь произошло сильно выше 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась скорее нейтральная краткосрочная техническая картина. Умеренно высокое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги уже вышли из недавнего состояния перекупленности.

• В ближайшие дни в акциях Газпрома продолжится борьба за преодоление верхней границы многомесячного треугольника. От этого будет зависеть направление дальнейшего среднесрочного движения. Позитивный исход предполагает повышение к уровню 130 руб. и выше. Однако вероятность достижения указанной отметки будет сильно зависеть от характера ожидаемых внешнеполитических новостей.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу прибавил 0,53%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,4%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $61 за баррель.

Уровни сопротивления: 127 / 128,5 / 130 Уровни поддержки: 125 / 124 / 122

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Газпрома отскочили от многомесячного минимума, но продолжают движение ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. экспортная газопроводная монополия впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и не возобновил ее вплоть до настоящего времени.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 11% от текущего уровня.

Видеотеханализ

