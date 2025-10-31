Прогноз по цене акций Северстали. Еще один рывок

Акции Северстали в четверг, 30 октября, выросли на 2,91% и завершили день на уровне 878 руб. Объем торгов составил 1,24 млрд руб. На утренней сессии котировки прибавляют 0,3% и держатся вблизи 880 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги Северстали в среду после отскока днем ранее откатились к минимумам года, но поддержку удалось сохранить. В четверг акции на хороших объемах вновь устремились вверх и смогли достичь первую цель восстановления — 870 руб.

• На утренней сессии бумаги в небольшом плюсе. Вчерашний рост вывел RSI на часовом таймфрейме к границе зоны перекупленности, и при ее достижении возможен небольшой откат или консолидация. На дневном графике индикатор еще ниже 50 п., потенциал для восстановления большой.

• Котировки держатся под 200-часовой скользящей средней на 887 руб. Ее уверенный пробой может придать дополнительный импульс бумаге и вывести к следующей цели отскока — 900 руб. При закреплении выше ориентир подъема в район 926–935 — летнее дно и EMA 200 на 4-часовом графике. Далее в фокусе внимания окажется отметка 958 руб. — пиковые значения месяца, от которых началось снижение.

• При откате ближайшим уровнем торможения могут стать минимумы середины октября на 870 руб. Уход ниже вновь актуализирует опору в районе годового дна и диагональной поддержки по минимумам декабря 2024 г. и апреля – мая 2025 г. — 846–843 руб. Спуск обозначит новую цель продавцов — возвращение в среднесрочный нисходящий тренд от максимумов 2024 г., граница которого сейчас проходит вблизи 805 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил четверг в минусе на 0,99%, с утра фьючерс прибавляет 0,7%. Индексы АТР торгуются без единой динамики: японский Nikkei растет на 1,7%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снижаются на 0,9% и 0,6% соответственно. Нефть Brent с утра опустилась на 0,6%, до $64,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 900 / 935 / 958 Уровни поддержки: 870 / 843 / 805

Долгосрочная картина

• Акции Северстали после сильного падения в 2022 г. смогли полностью его нивелировать в 2024 г. и к апрелю вышли на максимумы, поднявшись выше 2000 руб. От этой вершины началось падение, в прошлом году бумаги нашли минимум на 1005,4 руб.

• Декабрьское решение ЦБ оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам отскочить в текущем году к 1450 руб. Впоследствии весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г.

• Техническая картина улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов прошлого года. Однако попытки достигнуть следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена акций Северстали на год снижена с 1200 до 1100 руб., взгляд «Нейтральный». У компании остается крупная программа капитальных затрат. Считаем, что в условиях кризиса в отрасли в ближайшие 1–2 года это негативно повлияет на денежный поток и приведет к отдаче лишь на более длинном горизонте.

БКС Мир инвестиций