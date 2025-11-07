Взгляд БКС. Что ждать от отчета МТС за III квартал

МТС в четверг, 13 ноября, планирует раскрыть результаты за III квартал 2025 г. по МСФО.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

На наш взгляд, МТС сохранила динамику предыдущего квартала и даже немного ускорила рост. Ждем повышения выручки и EBITDA, а также прибыли на фоне снижения процентных расходов.

• По нашей оценке, выручка МТС выросла на 15%, до 208 млрд руб. Мы полагаем, что быстрее всего росли сегменты банковских и рекламных услуг, несмотря на давление макрофакторов. В крупнейшем сегменте связи мы ждем некоторого ускорения роста выручки на фоне ограничения звонков в мессенджерах.

• По нашим прогнозам, EBITDA увеличилась на 15%, до 71 млрд руб. (рентабельность 34%) — динамика на уровне выручки. Более экономный подход к расходам в этом году мог поддержать рентабельность компании на уровне прошлого года.

• Мы ждем роста чистой прибыли в 4 раза, до 5,5 млрд руб. (рентабельность 2,6%) благодаря эффекту низкой базы прошлого года. Также позитивный эффект на прибыль оказывает постепенное сокращение процентных расходов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

«Нейтральный» взгляд. Бумаги МТС торгуются с мультипликатором Р/Е 10х на базе нашего прогноза прибыли на 12 месяцев. По нашим расчетам, это на 11% выше исторического среднего из-за временного давления процентных расходов на прибыль. При этом у МТС хорошая прогнозная дивдоходность — 17%.

БКС Мир инвестиций