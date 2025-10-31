Взгляд БКС. АЛРОСА отчиталась за 9 месяцев по РСБУ

АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ.

Ключевые показатели в сравнении год к году

• Выручка сократилась на 6%, до 157 млрд руб.: кризис в отрасли продолжается, разгорается торговый конфликт США и Индии, главного центра мировой огранки.

• На фоне падения выручки и инфляции затрат валовая прибыль и прибыль от продаж снизились на 37% и 39%, до 54 млрд руб. и 33 млрд руб. соответственно.

• Чистая прибыль выросла на 27%, до 36 млрд руб., за счет продажи ангольских активов в I полугодии 2025 г.

• Выручка за III квартал увеличилась до 41 млрд руб. по сравнению с 13 млрд руб. в III квартале 2024 г.

• Прибыль от продаж за III квартал улучшилась до -0,2 млрд руб. против -7,7 млрд руб. годом ранее.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

РСБУ не отражает всей картины, но основные активы компании не вышли в прибыль. Цифры по РСБУ не отражают консолидированных результатов. Так, в 2022–2024 гг. выручка АЛРОСА по РСБУ составляла 75–80% выручки по МСФО, а прибыль от продаж — 60–90% EBIT по МСФО.

Однако из отчетности по РСБУ видно, что прибыль от продаж и чистая прибыль ключевых активов компании остаются в отрицательной зоне. Причина в затяжном кризисе в отрасли — спрос на алмазы падает, в первую очередь у потребителей в США. Мы не ожидаем, что АЛРОСА в ближайшее время вернется к выплате дивидендов: нужно сначала дождаться восстановления отрасли.

Сохраняем «Негативный» взгляд. Акции АЛРОСА торгуются со спотовым мультипликатором Р/Е выше 20х. Компания попала в «идеальный шторм»: переукрепленный рубль, отраслевой кризис и санкционное давление. По мере преодоления кризиса компания постепенно будет улучшать финансовые результаты, что приведет к ее переоценке.

БКС Мир инвестиций