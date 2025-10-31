В России стали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp*

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp*, от операторов связи требуют прекратить передачу SMS и звонков россиянам со стороны данных мессенджеров при попытке зарегистрироваться, пишет Код Дурова со ссылкой на источник на телеком-рынке.

Нововведение затронет, помимо новых, уже зарегистрированных пользователей при входе в систему.

В настоящий момент, как выяснило издание, проблемы с Telegram наблюдаются на номерах Билайна. На ряд российских номеров других операторов сообщения и звонки все еще поступают.

БКС Мир инвестиций * принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.