В Норвегии расследуют утечку данных о лауреате Нобелевской премии мира

В Норвегии ведут расследование возможной утечки данных о личности лауреата Нобелевской премии мира до объявления победителя, этим занимается Управление национальной безопасности страны, пишет РБК со ссылкой на сообщение главы Нобелевского института Кристиана Берг Харпвикена.

В частности, за несколько часов до объявления венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо лауреатом премии люди начали массово делать на нее ставки на платформе Polymarket.

Наиболее вероятной причиной этих подозрительных ставок Харпвикен считает кибершпионаж. Он подтвердил, что институт привлек «внешних экспертов» к расследованию.

Как отмечается, институт в Осло уже не в первый раз становился целью хакеров, но это первый случай, когда количество ставок заранее указало на победителя.

БКС Мир инвестиций