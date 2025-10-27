Цена нефти и газа. Рынок ждет встречи в Южной Корее

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись на уровне -0,41%. 4-часовая структура не коснулась следующей цели 66,8. Максимум установлен на отметке 66,78. Указывалось, что риски продолжения роста с текущих уровней максимальные.

В понедельник появился первый триггер для окончания роста и разворота вниз — слом отметки 65,41. Ждем формирования новой структуры на 4-часовом графике для оценки краткосрочных целей падения.

Долгосрочная картина: Сформировалось дно на отметке 60,07. Цели коррекции к волне роста: 1) 64,26 2) 63,47 3) 62,95.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• По информации Reuters, в воскресенье официальные лица США и Китая обозначили рамки торговой сделки, которую лидеры США и КНР обсудят на этой неделе на встрече в Южной Корее. Соглашение могло бы приостановить высокие тарифы США на китайские товары, а также строгий контроль за экспортом редкоземельных элементов из Китая.

• Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти за неделю увеличилось на 2 и составило 420 (против 480 годом ранее). Количество газовых буровых установок составило 121, без изменений за неделю (против 101 годом ранее).

• Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.

• Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».

• По информации Reuters, Дональд Трамп усиливает давление на Индию по сокращению закупок российской нефти. Индия, вероятно, уступит США в рамках широкой торговой сделки. Вашингтон уже ввел 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров в ответ на закупки Нью-Дели нефти из РФ. Некоторые индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, но не раньше декабря.

• ОПЕК указывает на сокращение дефицита предложения нефти в 2026 г. из-за увеличения добычи ОПЕК+. В ежемесячном отчете картель сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с в этом году. В сентябре ОПЕК+ нарастила добычу сырой нефти на 630 тыс. б/с, до 43,05 млн б/с — соответствует ранее принятому решению об увеличении квот на добычу. Ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 г. составит в среднем 43,1 млн б/с. Мировой рынок столкнется с дефицитом в 50 тыс. б/с, если страны ОПЕК+ продолжат добывать нефть сентябрьскими темпами, согласно расчетам Reuters. В прошлом месяце ожидалось, что дефицит составит 700 тыс. б/с в 2026 г., если ОПЕК+ продолжит добычу на уровне августа.

• По данным международного энергетического агентства (IEA), на мировом рынке нефти ожидается рост профицита в связи с повышением ставок ОПЕК+. МЭА ожидает рост мирового предложения на 3 млн б/с в 2025 г. Прогноз роста спроса снижен до 710 тыс. б/с в 2025 г. Предполагаемый профицит достигнет 4 млн б/с в 2026 г.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в пятницу цена достигла следующей цели падения 3,230. Текущий минимум 3,2. Затем появилась реакция покупателей. Неделя открылась с гэпом вверх.

Новая структура 4-часового графика допускает продолжение падения с целями: 1) 3,095 2) 3,067. Пока нет слома сопротивления 3,433, этот сценарий актуален.

Сегодня следим за первой попыткой теста поддержки 3,2 для начала реализации целей.

Учитывая структуру и фундаментальные показатели, коррекция может продлиться до экспирации текущего контракта (29 октября).

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFV5.

