Цена нефти и газа. Первые попытки разворота вниз

Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне -1,43%. По итогу дня цены на нефть снизились на увеличении запасов сырой нефти, по данным EIA.

На 4-часовом графике сломали поддержку 63,9, отмена сценария с целям роста: 1) 65,45 2) 65,8 3) 66,4.

Текущие цели падения дневного графика: 1) 63,3–63,2 2) 62,6–62,4. Таким образом, в ближайшие дни продавцы могут сломать поддержку 63,38 и отменить ранее сформированные цели роста.

Еще актуальные цели роста дневного графика: 1) 66–66,15 2) 67–67,2. Сценарий возможен, пока нет слома поддержки 63,38.

Текущий форвардный контакт ICE — BRNF. Текущий форвардный контакт РФ — BRZ.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Падение цен нефти продолжилось в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали увеличение на 5,202 млн баррелей (ожидалось -2,5 млн баррелей).

• В среду экономические отчеты США оказались лучше ожиданий, в моменте позитивно сказались на ценах нефти. Индекс занятости в США от ADP за октябрь вырос на 42 тыс., превысив ожидания в +30 тыс. Индекс услуг ISM в США за октябрь вырос на 2,4 пункта, до 52,4, превысив ожидания в 50,8.

• Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей сутки (б/с) в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», планируется взять паузу и не увеличивать объемы в течение I квартала 2026 г., сообщила пресс-служба организации.

• ОПЕК+ пытается восстановить сокращение добычи на 2,2 млн б/c, которое было достигнуто в начале 2024 г. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 400 тыс. б/с, до 29,05 млн б/с, что является самым высоким показателем за 2,5 года.

• Согласно ежемесячному отчету EIA о поставках нефти, в США добыча сырой нефти в августе достигла 13,794 млн б/с — новый рекордный показатель. В годовом исчислении это позволяет увеличить добычу сырой нефти в США на 430 тыс. б/с.

• Китайские НПЗ отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Так, это затронуло нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях. По словам собеседников агентства, в стороне остаются как государственные компании, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия-«чайники».

• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 11% г/г, до 86,91 млн баррелей, за прошлую неделю.

• Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти уменьшилось на 6 за неделю и составило 414 (против 479 годом ранее). Количество газовых буровых установок — 125, +4 за неделю (против 102 годом ранее).

• Саудовская Аравия может снизить декабрьские цены на нефть в Азии до многомесячных минимумов. Цены на Arab Light в декабре могут упасть на $1,2–1,5 за баррель. Цены на другие сорта могут снизиться на аналогичную величину.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в среду цена сломала восходящий тренд, обновив минимум 4,209. Текущий минимум 4,206. Котировки торгуются в боковике перед еженедельным отчетом.

Сегодня ждем публикацию еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус +34 bcf, усредненная оценка опрошенных аналитиков +31 bcf. Ожидания рынка чуть ниже консенсуса, что может привести к еще одной попытке роста цены. Нейтральный отчет или хуже ожиданий (+40 bcf), может привести к новой попытке разворота вниз.

Увеличиваются риски реализации волны снижения. Пока нет слома сопротивления 4,396, дорога открыта к целям коррекции: 1) 4,15 2) 4,074 3) 4,028.

При позитивном отчете допускается сценарий с продолжением роста в область 4,48–4,5. Затем следим за новой реакцией продавцов.

Текущий форвардный контакт США – NGZ. Текущий форвардный контакт РФ – NGX. Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFX5.

