Цена нефти и газа. Какой потенциал роста у черного золота

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись на уровне +0,86%. Цены на нефть растут из-за геополитических рисков в Венесуэле.

Из-за слома сопротивления 65,37 сценарий продолжения падения не актуален. Максимум дня 65,46.

На 4-часовом графике дорога открылась к обновленным целям роста: 1) 65,54–65,59 2) 66,19–66,54 3) 67,19.

Среднесрочная картина (цели роста дневного графика) — 68,05–68,4. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки 63,92.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Цены на нефть выросли в пятницу на фоне сообщений, что США планируют нанести военные удары по производителю нефти ОПЕК Венесуэле. США выбрали цели в стране, включая военные объекты, по которым могут нанести удар в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Среди потенциальных мишеней — контролируемые военными порты и аэропорты.

• Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти уменьшилось на 6 за неделю и составило 414 (против 479 годом ранее). Количество газовых буровых установок составило 125, увеличение на 4 за неделю (против 102 годом ранее).

• Признаки укрепления мировой экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоносители и цен на нефть. Согласно отчету Евростата, ВВП еврозоны в III квартале вырос на +0,2% кв/кв и +1,3% г/г, превысив ожидания в +0,1% кв/кв и +1,2% г/г. Банк Японии повысил свой прогноз по ВВП Японии на 2025 г. до +0,7% с +0,6%.

• Саудовская Аравия может снизить декабрьские цены на нефть в Азии до многомесячных минимумов. Цены на Arab Light в декабре могут упасть на $1,2–1,5 за баррель. Цены на другие сорта —снизиться на аналогичную величину. ОПЕК+, вероятно, 2 ноября примет решение о небольшом увеличении добычи в декабре.

• Президент Трамп и председатель Си Цзиньпин в четверг договорились продлить тарифное перемирие, отменить экспортный контроль и снизить другие торговые барьеры. США и Китай могут заключить торговое соглашение на следующей неделе, заявил министр финансов США Скотт Бессент после встречи двух лидеров.

• ЛУКОЙЛ получил от Gunvor Group предложения о приобретении LUKOIL International — 100-процентного дочернего общества ЛУКОЙЛа, владеющего зарубежными активами компании.

• Рост цен нефти продолжился в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали снижение на 6,858 млн баррелей (ожидалось -0,9 млн баррелей).

• Согласно отчету американского института нефти (API), запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе. Запасы нефти упали на 4,02 млн баррелей, запасы бензина сократились на 6,35 млн баррелей.

• По информации Reuters, санкции вынудили крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановить закупки российской нефти в краткосрочной перспективе. Индийские НПЗ не размещали новых заказов на закупки российской нефти с момента введения санкций, ожидая ясности от правительства и поставщиков, сообщили источники Reuters.

• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на +12% г/г, до 89,75 млн баррелей за прошлую неделю.

• Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.

• Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в пятницу продолжился сценарий разворота наверх. Максимум дня установлен на отметке 4,157.

Обновленная структура 4-часового графика указывает на цели роста: 1) 4,220–4,235 2) 4,258–4,320. Текущий минимум 3,752. Ждем открытие понедельника и попытку пробоя сопротивления 4,211.

Текущий форвардный контакт США – NGZ. Текущий форвардный контакт РФ – NGX.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFX5.

