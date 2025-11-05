ЦБ зарегистрировал выпуск акций МКАО «Скилбокс Холдинг»

Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг», размещаемых путем закрытой подписки.

Решение принято 1 ноября, дополнительному выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A-001D, отмечается на сайте ЦБ.

Напомним, в марте 2024 г. РБК со ссылкой на свои источники сообщало, что компания вернулась к идее провести публичное размещение своей образовательной платформы Skillbox. В январе ЦБ уже регистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг», но впоследствии никаких сообщений об IPO не последовало.

Skillbox Holding Limited входит в сегмент «Образовательные технологии» холдинга ВК наряду с такими проектами, как Skillfactory, Geekbrains, Lerna, Mentorama, Учи.ру.

Напомним, образовательные сервисы — небольшой для ВК сегмент с вкладом в общую выручку около 10% в 2023–2024 гг. Бизнес растущий, но пока с низкой рентабельностью.

БКС Мир инвестиций