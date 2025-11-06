ЦБ РФ сократит объем продажи валюты в ноябре

Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 г. сократит объем продажи валюты до 9,04 млрд руб. в день против 9,54 млрд руб. в период с 7 октября по 7 ноября.

Это следует из опубликованных Минфином данных по объемам операций по продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила.

Минфин с 10 ноября по 4 декабря планирует продавать иностранную валюту и золото на общую сумму 2,7 млрд руб., сообщается на сайте ведомства. Ежедневный объем операций составит эквивалент 0,1 млрд руб.

С 7 октября по 7 ноября Минфин продает валюту и золото на 13,9 млрд руб., по 0,6 млрд руб. в день.

В ведомстве ожидают недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 48 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило 45,3 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, пишет Интерфакс.

ЦБ во II полугодии 2025 г. осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 г. будет продавать валюту объемом 9,04 млрд руб. в день против 9,54 млрд руб. в день в период с 7 октября по 7 ноября.

БКС Мир инвестиций