ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за идентификацией при активации карт

Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации, говорится в сообщении ЦБ.

Это необходимо для того, чтобы исключить возможность использования таких карт мошенниками, уточняет регулятор.

«Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога», — подчеркивает ЦБ.

Кроме того, банки должны определять те свои офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями. Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации.

Такие рекомендации регулятор дал банкам из-за результатов надзорных мероприятий, которые свидетельствуют о распространении случаев совершения операций с платежными картами, оформленными на подставных физических лиц.

