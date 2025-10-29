ЦБ напомнил банкам о необходимости правильно информировать клиентов о продуктах

Банк России выявил случаи, когда финансовые организации раскрывают клиентам не все сведения о продуктах и услугах, гарантируют доходность инвестиций или используют на своих сайтах графические приемы, чтобы сделать информацию о сопутствующих расходах менее заметной, говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, информация часто содержит неактуальные сведения, не имеет документального подтверждения или является сложной для понимания, отмечает регулятор.

«Зачастую при сравнении инвестиционного продукта с банковским вкладом организация указывает на его преимущества, но не сообщает о рисках. Некоторые участники рынка, чтобы повысить доверие клиентов, используют формулировку "одобрено Банком России", не соответствующую действительности», — пишет регулятор.

Такие нарушения ЦБ обнаруживает как на сайтах организаций, так и при устном информировании потребителей. В связи с этим регулятор направил участникам рынка информационное письмо с описанием недобросовестных практик, которые следует исключить из клиентского пути.

