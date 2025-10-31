ПрофитОткрыть счет
Мария Вершинина
Российский рынок

Торги акциями Glorax стартуют 31 октября на Мосбирже

Сегодня, 31 октября, на Московской бирже в 15:00 МСК начнутся торги акциями девелопера Glorax, передает Интерфакс.

Накануне компания заявила о закрытии книги заявок в рамках IPO. Пресс-служба застройщика отметила повышенный интерес со стороны инвесторов, пишет издание. Окончательные данные об аллокации и размере сделки будут представлены 31 октября.

Цена в рамках IPO была зафиксирована на уровне 64 руб. за бумагу. Инвесторам были предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). РБК Инвестиции со ссылкой на собственные источники сообщал, что организаторы размещения получили заявки на 2 млрд руб.

Торги акциями Glorax начнутся в 15:00 МСК под тикером GLRX.

