Татнефть 12 ноября определится с промежуточными дивидендами. Какие выплаты ждать

Татнефть в среду, 12 ноября, планирует провести заседание совета директоров (СД).

В повестке есть вопрос «о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 9 месяцев 2025 г. и порядке их выплаты».

В конце октября Татнефть представила финансовые результаты за 9 месяцев 2025 г. по РСБУ. Исходя из размера чистой прибыли за 9 месяцев и I полугодие 2025 г., этот показатель за III квартал составил 37,84 млрд руб.

Исходя из коэффициента выплаты 50% прибыли, дивиденд за III квартал должен составить 8,1 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность бумаг Татнефти — около 1,5%.

Напомним, что ранее Татнефть уже выплатила акционерам дивиденды за I полугодие 2025 г. в размере 14,35 руб. на бумагу.

БКС Мир инвестиций