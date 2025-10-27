Суд взыскал с экс-владельцев Домодедово свыше 3 млрд рублей

Домодедовский городской суд Московской области удовлетворил иск ФНС о взыскании с бывших совладельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана более 3 млрд руб. в пользу государства, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство отмечает, что был выявлен факт неуплаты Каменщиком и Коганом налогов, сборов, страховых взносов и штрафов на данную сумму.

«В связи с этим по инициативе надзорного ведомства территориальным органом ФНС России в суд направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании вышеуказанной суммы в пользу государства», — отмечается в тексте Генпрокуратуры.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск российской Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», которое является владельцем аэропорта Домодедово.

