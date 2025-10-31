Стратегия Хэллоуин 2025: покупать или продавать?

31 октября в США празднуют Хэллоуин. На этот раз предлагаю отвлечься от закупки тыкв и обратиться к теме финансовых рынков.

Давайте посмотрим на Индикатор Хэллоуина. Это сезонный эффект, известный на американском рынке акций. Речь идет о статистической закономерности, которая не гарантирует поведение рынков, но позволяет сделать гипотезы об их поведении в среднесрочном периоде.

На основании индикатора разработана стратегия Хэллоуин. Давайте узнаем, что это такое и насколько она актуальна на этот раз. Спойлер: возможно, не совсем.

Как устроена стратегия

Стратегия Хэллоуин — по сути, аналог Sell in May. Относится к категории маркет-тайминг. Подход прост — с ноября по апрель держи диверсифицированную корзину американских акций, а следующие шесть месяцев находись вне рынка акций. По данным за период с 1896 по 2024 гг., с ноября по апрель DJIA рос на 5,3% среднем в год, с мая по октябрь — лишь на 1,9%.

Зачатки стратегии возникли в Англии в начале XVI века. Тогда богатые люди, включая финансистов, покидали на лето Лондон и фактически игнорировали свои инвестиционные портфели. Сама стратегия описана в работе Свена Боумана и Бена Якобсена, опубликованной в American Economic Review (2002 г.).

В наибольшей степени эффект проявляется в годы промежуточных выборов — 10% среднем в зимний период. Речь идет о федеральных выборах, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента. В другие годы сезонная разница статистически незначима.

С чем связан сезонный эффект

ралли Санта-Клауса

урегулирование вопросов, связанных с федеральным бюджетом и потолком долга

возможное увеличение госрасходов в год промежуточных выборов

рождественские распродажи в США, фактически с ноября по декабрь.

Полезна ли стратегия в 2025 г.

Возможно, не совсем. Близится второй зимний период в рамках президентского цикла в США. Исторические закономерности обещают лишь 3% по DJIA за шесть месяцев, начиная с 1 ноября.

Это статистика. Чтобы ожидания стали явью, нужны драйверы, то есть соответствующие экономические, политические и корпоративные новости. Из нынешних реалий отметим внешнеторговую политику Дональда Трампа, шатдаун, слабость рынка труда США, во многом заложенную в котировки монетарную политику ФРС.

В России стратегия Хэллоуин, по сути, не работает. Разница между «зимой» и «летом» исторически невелика. Данные по динамике Индекса полной доходности Мосбиржи, учитывающего дивиденды, подтверждают картину. При выходе из акций в мае инвестор недополучает потенциальную прибыль, но в меньшей степени, чем зимой.

Несмотря на это, на российском и американском рынке можно найти достаточное количество идей для среднесрочных инвестиций, включая ритейлеров, которые способны увеличить трафик в торговых точках за счет праздничных и тематических товаров.

Отыграть движения фондового рынка США можно при помощи фьючерсов на Мосбирже (SPYF- и NASD-). Купить американские акции можно посредством контрактов CFD.

