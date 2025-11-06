Страны ЕС предлагают ввести пошлины на товары из РФ
Семь стран ЕС предложили Еврокомиссии (ЕК) ввести пошлины на российские товары, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Politico.
Инициативу поддерживают Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия, Швеция и Германия. Эти страны, отмечается в тексте, напомнили ЕК, что экспортная выручка от российских товаров в 2024 г. достигла 5,4 млрд евро.
ЕК в сентябре объявила о планах повысить пошлины на импорт нефти из РФ, и, по словам представителя организации, санкции США в отношении Роснефти и ЛУКОЙЛа не влияют на эти намерения.
