Когда вода стынет в кулере: главные страхи россиян на работе

Главное опасение работающих россиян — эмоциональное истощение и выгорание, об этом в опросе hh.ru рассказали 42% респондентов. В топ-3 также: задержка или снижение зарплаты (35%), чрезмерная нагрузка за ту же оплату (34%).

Конфликты с руководством или коллегами, а также отсутствие карьерного роста тревожат чуть менее трети работников — 30% и 27% соответственно. Возможность не пройти обязательную аттестацию или проиграть технологиям в борьбе за интерес работодателя беспокоят россиян меньше всего — об этом вспоминают только 3%.

Выгорание, конфликты, токсичная атмосфера больше пугают женщин. Мужчины же чаще думают о финансовых рисках, включая невыплату или снижение заработка, а также об отсутствии карьерного роста.

С возрастом страхи меняются, говорится в исследовании: молодые люди до 18 лет боятся профессионального провала, в возрасте до 24 — снижения дохода и конфликтов в команде. Самыми тревожными оказались сотрудники 25–34 лет, они все чаще задумываются о здоровье, как ментальном, так и физическом, переживают об отсутствии карьерного роста.

Начиная с 35 лет уровень тревожности постепенно снижается по всем направлениям: старшие специалисты реже упоминают эмоциональные и профессиональные страхи, чаще полагаясь на опыт, устойчивость и уверенность в своих силах, отмечается в тексте.

Во многом страхи связаны с профессиональной спецификой. Так, о выгорании чаще говорят медики и фармацевты, HR, менеджеры. Финансовые страхи преследуют работников туризма и гостиничного бизнеса, домашнего персонала, строителей. Нагрузка, несоразмерная оплате, тревожит специалистов транспорта и логистики, юристов, и закупщиков. Из-за возможности конфликтов переживают медики, специалисты по безопасности, представители сферы искусства. Руководителей, работников производств и добычи сырья пугает отсутствие карьерного роста.

Кроме того, пишут аналитики hh.ru, офисных работников преследуют более будничные, повседневные страхи. Главные из них: сделать ошибку, которая дорого обойдется компании (36%), потратить жизнь на работу, а не на себя (33%), не успеть сделать все и запутаться в задачах (27%).

БКС Мир инвестиций