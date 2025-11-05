Стоимость биткойна впервые за 4 месяца упала ниже $100 тысяч
Утром 5 ноября курс биткойна опускался до $98,96 тыс., такое падение произошло впервые с конца июня, обратил внимание Коммерсантъ.
6 октября биткойн обновил исторический максимум, перевалив за $125 тыс. Затем он снизился почти на 11% после заявления Дональда Трампа о планах повысить пошлины на товары из Китая, уточняет Коммерсантъ.
При этом в последний месяц инвесторы отказывались от рискованных активов из-за сдержанного подхода Федеральной резервной системы США к снижению процентных ставок. 29 октября ФРС второй раз подряд снизила ключевую ставку на 0,25 п.п., до 3,75–4%, как и предполагал консенсус-прогноз аналитиков.
