Старт дня. Рынок акций снижается после трех дней роста

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии снижается. Бенчмарк достиг первого уровня сопротивления в районе 2570 пунктов, от которого проходит откат после трех дней роста.

Акции Газпрома и Сбербанка теряют 0,1% и 0,5%, ЛУКОЙЛ падает на 0,3%. В аутсайдерах ВУШ после сильного роста предыдущего дня.

В 15:00 МСК ожидается начало торгов акциями Glorax после IPO, в ходе которого компания привлекла 2,1 млрд руб.

Юань торгуется выше 11,3.

Индекс гособлигаций RGBI в небольшом плюсе, но относительно закрытия вечерней сессии ОФЗ дешевеют. Доходности длинных бумаг остаются ниже 15%.

Внешний фон

Январский фьючерс на нефть Brent падает 0,4%, около $64,1 за баррель. Индекс S&P 500 в четверг потерял 0,99%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в зеленой зоне. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.

В фокусе

Индекс МосБиржи закрыл три дня ростом. Факторами улучшения биржевого сентимента стали корпоративные новости:

• ЛУКОЙЛ получил предложение о приобретении зарубежных активов — большого дисконта в оценке теперь может и не быть. Акции взлетели более чем на 2%, их вес в индексе максимальный — 15%.

• Газпром запланировал инвестпрограмму на 2026 г. — 1,1 трлн руб., что на 30% меньше, чем в 2025 г. Рост акций почти на процент, вес голубой фишки в бенчмарке — 11%.

• Мечел готовится к крупной сделке — бумаги на эмоциях раллировали на 15%, а потом все посчитали стоимость чистых активов, и скептицизм пересилил. Типично очень волатильно.

Поддержку российскому рынку акций также оказывали рост курсов инвалют.

Пока это лишь восстановительный технический отскок рынка после тотальных распродаж на фоне новых санкций и все еще умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

