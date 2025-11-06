Срочный рынок. Глоток воздуха от ADP

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 0,37% и 0,65%. Russell 2000 поднялся на 1,44%.

9 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, с опережением дискреционных (+1,22%) и отставанием основных (-0,07%) товаров.

В среду рынок вновь на подъеме после нового потока отчетности, а данные ADP по занятости в частном секторе показали высокий уровень. Статистика ADP отразила, что американские компании создали 42 000 рабочих мест в октябре. Это стало глотком свежего воздуха от одного из немногих источников данных, доступных инвесторам, пока правительство закрыто.

ADP — крупнейший частный сборщик сведений о работодателях, огромная кадровая компания, которая накапливает информацию о 26 миллионах сотрудников по всей территории США. Исследовательский центр Pew Research Center считает, что результаты ADP довольно хорошо заменяют правительственные данные Бюро трудовой статистики (BLS).

Стивен Миран из ФРС, сторонник снижения ставки, заявил Yahoo Finance, что восстановление показателей занятости — приятный сюрприз.

Новости о том, что ставки Майкла Берри против мира искусственного интеллекта, вероятно, уже проигрышные, создали позитивный настрой. Верховный суд США заслушал аргументы по делу о конституционности полномочий президента по введению таможенных пошлин. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) планирует сократить число рейсов на 10% после того, как разногласия по поводу сокращения медицинских пособий привели к более чем 36-дневному закрытию Федеральной резервной системы.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,04%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng прибавил 2,12%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,19%.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) растет в цене на фоне ослабления доллара США и рекордного по длительности шатдауна. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $4019 за унцию, +0,6%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $63,7 за баррель, +0,4%.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,5%.

Сегодня ждем публикацию еженедельного отчета EIA по запасам газа в США. Консенсус: +34 bcf, усредненная оценка опрошенных аналитиков: +31 bcf. Ожидания рынка чуть ниже консенсуса, и это может привести еще к одной попытке роста цены. Нейтральный отчет или хуже ожиданий (+40 bcf) может привести к новой попытке разворота вниз.

Криптовалютный рынок

Основным криптовалютам не удается восстановиться, котировки продолжают снижаться.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 0,8%.

Биткойн торгуется в районе $103 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 0,1%.

Эфириум торгуется на уровне $3402.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций