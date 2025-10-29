ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
М
Мария Вершинина
Российский рынок

Совокупная выручка топ-20 девелоперов РФ снизилась на 14%

Выручка от реализации квартир по договорам долевого участия топ-20 девелоперов России за январь – сентябрь 2025 г. снизилась на 14% и составила 1,27 трлн руб., пишут Ведомости со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Также из статистики ЕИСЖС следует, что в отчетном периоде сократились продажи жилых объектов крупнейших российских застройщиков — на 11% год к году, до 121 659 лотов.

Вот как снизились доходы от реализации недвижимости у компаний:

• Югстройинвест (-36%, до 40,5 млрд руб.) • Setl Group (-35%, до 78,3 млрд руб.) • А101 (-30%, до 74,3 млрд руб.) • Эталон (-26%, до 58,5 млрд руб.) • Level Group (-25%, до 46,2 млрд руб.) • Самолет (-20%, до 152,5 млрд руб.). 

Рост показателя зафиксирован у компаний Dogma (+44%, до 46,9 млрд руб.), ПИК (+17%, до 288,9 млрд руб.) и других.

При этом средняя стоимость квадратного метра по итогам реализации увеличилась на 11,6%, до 244, 7 тыс. руб., пишут Ведомости. По мнению экспертов, опрошенных изданием, роста цен оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса на фоне сокращения субсидирования ипотеки и удорожания кредитов. Тем не менее, считают аналитики, рассрочки и другие инструменты от застройщиков позволяют рынку сохранять относительную стабильность. Так, по данным ЕИСЖС, большинство игроков отрасли нарастили выручку или не допустили ее существенного падения.

БКС Мир инвестиций

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

Инвестировать
НовостиВ РоссииРоссийский рынокНедвижимостьДевелопмент