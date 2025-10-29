Совокупная выручка топ-20 девелоперов РФ снизилась на 14%

Выручка от реализации квартир по договорам долевого участия топ-20 девелоперов России за январь – сентябрь 2025 г. снизилась на 14% и составила 1,27 трлн руб., пишут Ведомости со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Также из статистики ЕИСЖС следует, что в отчетном периоде сократились продажи жилых объектов крупнейших российских застройщиков — на 11% год к году, до 121 659 лотов.

Вот как снизились доходы от реализации недвижимости у компаний:

• Югстройинвест (-36%, до 40,5 млрд руб.) • Setl Group (-35%, до 78,3 млрд руб.) • А101 (-30%, до 74,3 млрд руб.) • Эталон (-26%, до 58,5 млрд руб.) • Level Group (-25%, до 46,2 млрд руб.) • Самолет (-20%, до 152,5 млрд руб.).

Рост показателя зафиксирован у компаний Dogma (+44%, до 46,9 млрд руб.), ПИК (+17%, до 288,9 млрд руб.) и других.

При этом средняя стоимость квадратного метра по итогам реализации увеличилась на 11,6%, до 244, 7 тыс. руб., пишут Ведомости. По мнению экспертов, опрошенных изданием, роста цен оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса на фоне сокращения субсидирования ипотеки и удорожания кредитов. Тем не менее, считают аналитики, рассрочки и другие инструменты от застройщиков позволяют рынку сохранять относительную стабильность. Так, по данным ЕИСЖС, большинство игроков отрасли нарастили выручку или не допустили ее существенного падения.

БКС Мир инвестиций