Ситилинк преобразует часть магазинов в дарксторы

Продавец электроники и бытовой техники Ситилинк перестанет быть автономным от материнской компании Merlion, сосредоточится на онлайн-продажах и начнет преобразовывать магазины в дарксторы, пишет Frank Media со ссылкой на интервью для РБК главы Merlion Олега Фоменко.

Раньше Ситилинк развивался как отдельная торговая сеть, теперь фактическое управление компанией перешло под контроль гендиректора Merlion.

«Мы объединили общее товарное пространство всего холдинга. Любой клиент b2c, b2b может заказать либо в Merlion, либо в Ситилинке», — рассказал Фоменко.

Помимо этого, часть магазинов будет преобразована в дарксторы. Их основными задачами станут сбор и выдача товаров покупателям — розничным и корпоративным. Всего планируется открыть 27 дарксторов размером 1500 кв. м до конца года.

Также ритейлер будет развивать онлайн-продажи. Фоменко подчеркнул, что специалисты, работающие в офлайн-магазинах, уже не нужны, потому что люди делают все через интернет, в том числе оформляют кредиты на товары и совершают покупки.

«То есть мы практически трансформируем текущий розничный персонал. У нас были так называемые продавцы-универсалы, которые консультировали, помогали сделать выбор, выдавали товар. Эта функция сейчас практически отмирает. Человек выбирает товар либо через маркетплейсы, либо через сайт, приходит и забирает. Поэтому мы сильно переформатировали и управляющую структуру, и персонал магазина. Например, продавца торгового зала отправили на склад, на выдачу товара», — сказал он.

Фоменко объяснил, что традиционная модель, когда покупатель приходит в магазин, получает консультацию продавца, возвращается домой, а затем приходит обратно и покупает, уже не работает.

По словам главы Merlion, покупатель принимает решение, «сидя на кресле, через телефон или компьютер», затем оформляет доставку или самовывоз, а уже через 15 минут получает товар.

