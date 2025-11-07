ПрофитОткрыть счет
А
Алёна Гарасюта
Новости

Сергей Шойгу анонсировал программу «сибиризации» России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил о планах начать «сибиризацию» России, пишет Коммерсантъ.

Финансирование будет осуществляться за счет средств национальных проектов по поручению премьер‑министра Михаила Мишустина.

В рамках программы средства из национальных проектов в сферах переработки цветных и редкоземельных металлов, развития транспортной инфраструктуры, энергетики (генерации) будут консолидированы в едином центре для целенаправленного финансирования.

В Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется создать кластер для глубокой переработки редких и редкоземельных металлов. Проект предусматривает объединение десятков предприятий и научных институтов, объем инвестиций — свыше 700 млрд руб.

