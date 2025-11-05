Роскошь по разумной цене: покупка премиального авто до введения налоговых мер

Ожидаемое повышение утилизационного сбора открывает возможности для владельцев и потенциальных покупателей автомобилей премиум-сегмента. Эксперты авторынка подчеркивают: своевременная покупка элитного автомобиля сегодня позволяет существенно снизить расходы и извлечь максимальную выгоду.

Делимся нюансами, которые помогут сохранить десятки тысяч рублей при приобретении нового автомобиля класса люкс. О том, как налоговые меры влияют на его конечную стоимость, рассказывает директор по развитию Greats Private Supercar Club, партнера Мультисемейного офиса БКС¹, Алина Тер-Акопова.

Ставки растут

Для многих утилизационный сбор — это абстрактная строка в стоимости нового автомобиля. В двух словах: это неналоговый платеж, который производители и импортеры обязаны вносить в государственный бюджет. Его цель — финансирование утилизации автомобиля в конце его жизненного цикла. Фактически вы платите за будущую утилизацию машины сразу при ее покупке.

До недавнего времени влияние этого фактора на конечную цену, особенно в премиум-сегменте, было заметным, но не критичным. Однако в ближайшей перспективе ставки вырастут кратно.

Изначально повышение было запланировано на 1 ноября 2025 г., но сейчас эту дату официально перенесли. Важно понимать: перенос даты не означает отмену повышения. Почему рост неизбежен?

Инфляция и стоимость утилизации. Затраты на переработку сложных материалов, из которых состоят современные автомобили, постоянно растут.

Курсовая переоценка. Расчеты привязаны к курсу иностранной валюты.

Политика «озеленения». Государство ужесточает экологические требования, что делает процесс утилизации более дорогим и технологичным.

Цифры, которые заставят задуматься

Давайте обратимся к конкретике. Базовая ставка сбора для легковых автомобилей сегодня составляет 20 тыс. руб. Однако к ней применяются повышающие коэффициенты, которые и являются главным «собирателем» суммы.

Ключевой коэффициент — за объем двигателя.

Например, для автомобиля с двигателем от 2,5 до 3,5 литров (л) коэффициент сегодня составляет 4,7. А для более высокого сегмента — свыше 3,5 л — 8,2.

Произведем расчет для условного автомобиля с двигателем 4,0 л.

По текущим ставкам: 20 тыс. руб. (база) × 8,2 (коэф.) = 164 тыс. руб.

После будущего повышения: ожидается, что базовая ставка будет проиндексирована значительно. По консервативным оценкам экспертов, основанным на данных Минпромторга, ее рост составит не менее 50%. Но даже если взять этот минимальный порог, получается:

Новая база: 20 тыс. руб. × 1,5 = 30 тыс. руб.

Утильсбор: 30 тыс. руб. × 8,2 = 246 тыс. руб.

Разница составляет 82 тыс. руб. с одного автомобиля. И это по самым скромным прогнозам. Для моделей с двигателями большого объема, гибридными установками (где учитываются и ДВС, и электромотор) или специализированных внедорожников разница может легко перевалить за 150–300 тыс. руб.

Важно понимать — это не налог, который можно как-то оптимизировать. Это прямая надбавка к стоимости автомобиля на уровне импортера или завода-изготовителя, которая будет автоматически заложена в его ценник.

Почему это касается именно вас как ценителя автомобилей премиум и люкс-класса?

1. Мощность и объем. Сущность автомобилей данного сегмента — обеспечивать непревзойденную динамику и плавность хода. Следовательно, это автомобили по определению с двигателями большого объема, они всегда попадают под самые высокие коэффициенты утильсбора.

2. Сложность конструкции. Использование инновационных и сложных для переработки материалов (карбон, кевлар, магниевые сплавы) также может стать поводом для введения дополнительных повышающих коэффициентов в будущем.

3. Рост стоимости владения. Повышение утильсбора — это не разовый удар. При последующей перепродаже этот сбор уже будет «капитализирован» в стоимости автомобиля, косвенно влияя на его ликвидность и итоговую цену для второго владельца.

Стратегическое окно возможностей, или почему действовать нужно именно сейчас?

Текущий период — пока новые ставки не введены — это не просто время на раздумья. Это уникальное стратегическое окно, когда вы можете принять взвешенное решение и заключить выгодную сделку, которая несомненно окупится за счет будущей экономии. Перенос даты — это ваш бонус, дополнительное время, чтобы зафиксировать текущую выгодную цену.

Что мы предлагаем:

1. Приобретение автомобиля из наличия. Партнеры банка готовы предложить выбор великолепных моделей, которые уже находятся в России. Вы заключаете договор сегодня по фиксированной, прозрачной цене, в которую уже заложен текущий, более низкий утильсбор. Вы получаете ключи и начинаете наслаждаться вождением, не дожидаясь изменений.

2. Индивидуальный заказ с гарантированной ценой. Вы мечтаете об автомобиле с уникальной комплектацией? Наши партнеры готовы запустить процесс индивидуального заказа прямо сейчас. При заключении договора мы фиксируем итоговую стоимость, защищая вас от будущего роста утилизационного сбора. Вы платите цену, актуальную на момент заказа, даже если автомобиль прибудет после вступления в силу новых правил.

3. Апгрейд текущего автомобиля. Если вы давно задумывались о смене своего нынешнего премиум-автомобиля на более новую или флагманскую модель, сейчас — идеальный момент. Торговые предложения, которые мы можем подготовить сегодня, будут существенно выгоднее тех, что будут действовать после вступления в силу новых правил.

В заключение хочется рекомендовать всем ценителям автомобилей премиум и люкс-сегмента не упустить момент для взвешенной инвестиции.

В мире финансов умение предвидеть изменения законодательства и действовать на опережение — признак дальновидности. Покупка автомобиля премиум-класса — это не только эмоциональное решение, но и финансовая сделка.

Грядущее повышение утильсбора — это не угроза, а четкий сигнал к действию для тех, кто ценит как свои средства, так и свое время. Это возможность сделать осознанный выбор, сэкономив значительную сумму и застраховав себя от неизбежного роста цен в будущем.

Наши партнеры готовы провести личную консультацию и не только подобрать автомобиль, который станет отражением вашего успеха, но и детально просчитать персональную выгоду от приобретения автомобиля сейчас по текущим ставкам.

