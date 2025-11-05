Рекордные 36% от доходов бизнеса ушли на проценты по кредитам

В сентябре компании направляли на выплату процентов по займам более 36 % своей прибыли — это наивысший показатель за всю историю наблюдений, пишут Известия со ссылкой на исследование ЦМАКП.

За год доля выросла почти на 10 п. п., а за 6 лет — на 20 п. п.

Ключевой причиной наращивания долговой нагрузки эксперты называют повышение ключевой ставки до 21%.

Также на ситуацию влияет рост объема задолженности. По данным ЦБ РФ, в I полугодии 2025 г. корпоративный долг достиг 122 трлн руб. Кроме того, за 8 месяцев 2025 г. совокупный доход бизнеса составил 17,6 трлн руб. — на 2,4 трлн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (20 трлн руб.).

Согласно анализу ЦМАКП, отрасли с наиболее критической долговой нагрузкой: строительство — чистый долг превышает прибыль почти в 6 раз, деревообработка и автопром — обязательства в 5 раз выше доходов, коммерческие услуги, железнодорожное машиностроение, судостроение и авиапром — долг примерно в 4 раза превосходит прибыль.

