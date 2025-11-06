Рейтинг ведущих экономик Европы на 2026. На каком месте Россия?

Портал Visual Capitalist подготовил рейтинг крупнейших экономик Европы в 2026 г., опираясь на последний отчет Международного валютного фонда (МВФ).
Государства распределены в списке по прогнозируемому номинальному ВВП в соответствии с текущим курсом доллара.
По данным прогноза, в следующем году экономика Европы должна набрать обороты.
Западная Европа останется крупнейшим экономическим блоком региона, так как обеспечит ему около 40% прогнозируемого объема производства в размере $31 трлн в 2026 г., следует из доклада.
В Южной Европе ожидается умеренный рост. В восточной части, куда входит Россия, несмотря на десятилетие сверхбыстрого роста, который привел к увеличению реального ВВП на душу населения, «еще многое предстоит сделать, чтобы сократить разрыв в доходах с Западом».
При этом, отметили авторы, торговая война США вносит неопределенность в прогноз и способна сократить рост экономики региона на 0,5%.
Топ-10 стран региона по прогнозируемому ВВП в 2026 г. выглядит так:
БКС Мир инвестиций
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валютеИнвестировать