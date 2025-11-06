ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
Т
Татьяна Гладких
Около рынка

Рейтинг ведущих экономик Европы на 2026. На каком месте Россия?

  1. Общие данные по региону
  2. Кто в лидерах

Портал Visual Capitalist подготовил рейтинг крупнейших экономик Европы в 2026 г., опираясь на последний отчет Международного валютного фонда (МВФ).

Государства распределены в списке по прогнозируемому номинальному ВВП в соответствии с текущим курсом доллара.

Общие данные по региону

По данным прогноза, в следующем году экономика Европы должна набрать обороты.

Западная Европа останется крупнейшим экономическим блоком региона, так как обеспечит ему около 40% прогнозируемого объема производства в размере $31 трлн в 2026 г., следует из доклада.

В Южной Европе ожидается умеренный рост. В восточной части, куда входит Россия, несмотря на десятилетие сверхбыстрого роста, который привел к увеличению реального ВВП на душу населения, «еще многое предстоит сделать, чтобы сократить разрыв в доходах с Западом».

При этом, отметили авторы, торговая война США вносит неопределенность в прогноз и способна сократить рост экономики региона на 0,5%.

Кто в лидерах

Топ-10 стран региона по прогнозируемому ВВП в 2026 г. выглядит так:

  1. Германия — $5,3 трлн
  2. Великобритания — $4,2 трлн
  3. Франция — $3,5трлн
  4. Италия — $2,7 трлн
  5. Россия — $2,5 трлн
  6. Испания — $2 трлн
  7. Нидерланды — $1,4 трлн
  8. Польша — $1,1 трлн
  9. Швейцария — $1,07 трлн
  10. Бельгия — $761 млрд.

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать
Около рынкаВ мире