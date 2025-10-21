Развеиваем мифы об ИИС: в чем выгода счета

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгоднее, чем кажется. Развеем самые распространенные мифы об этом счете.

Миф 1. Деньги на счете «замораживаются» надолго

Это не так. На ИИС деньги так же ликвидны, как и на обычном брокерском счете. Вы можете вывести их в любой момент — теряется только право на налоговый вычет, которого на обычном брокерском счете у вас в принципе нет.

Миф 2. Выгода есть только, если дождаться окончания минимального срока

В отличие от обычного брокерского счета, на ИИС налог рассчитывается лишь при закрытии счета, а не ежегодно, поэтому даже досрочное закрытие дает выгоду — все время, пока ИИС остается открытым, вы можете инвестировать деньги, которые иначе ушли бы на налоги.

Например, портфель на 1 млн руб. с 25% доходности: при досрочном закрытии 5-летнего ИИС через 3 года выгода за счет отсроченного налогообложения составит 24 511 руб.*

Если вы успели получить налоговый вычет на взнос, при досрочном закрытии ИИС его надо будет вернуть и уплатить пени 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день пользования средствами.

Миф 3. По достижении минимального срока ИИС нужно закрывать

Это не соответствует действительности. По прошествии минимального срока в 5 лет у вас на руках «суперсчет» с налоговыми льготами: можете закрыть его в любой момент или продолжить получать налоговые вычеты на доход и торговать свободно.

ИИС — это уникальный инструмент. Он дает возможность получит значительные налоговые льготы. Разумнее всего пользоваться им для долгосрочных инвестиций и не переживать о мифах и заблуждениях, связанных с этим продуктом.

БКС Мир инвестиций

* Расчет приведен для примера. Не является реальным инвестиционным кейсом.