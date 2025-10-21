Развеиваем мифы об ИИС: в чем выгода счета

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгоднее, чем кажется. Развеем самые распространенные мифы об этом счете.
Это не так. На ИИС деньги так же ликвидны, как и на обычном брокерском счете. Вы можете вывести их в любой момент — теряется только право на налоговый вычет, которого на обычном брокерском счете у вас в принципе нет.
В отличие от обычного брокерского счета, на ИИС налог рассчитывается лишь при закрытии счета, а не ежегодно, поэтому даже досрочное закрытие дает выгоду — все время, пока ИИС остается открытым, вы можете инвестировать деньги, которые иначе ушли бы на налоги.
Например, портфель на 1 млн руб. с 25% доходности: при досрочном закрытии 5-летнего ИИС через 3 года выгода за счет отсроченного налогообложения составит 24 511 руб.*
Если вы успели получить налоговый вычет на взнос, при досрочном закрытии ИИС его надо будет вернуть и уплатить пени 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день пользования средствами.
Это не соответствует действительности. По прошествии минимального срока в 5 лет у вас на руках «суперсчет» с налоговыми льготами: можете закрыть его в любой момент или продолжить получать налоговые вычеты на доход и торговать свободно.
ИИС — это уникальный инструмент. Он дает возможность получит значительные налоговые льготы. Разумнее всего пользоваться им для долгосрочных инвестиций и не переживать о мифах и заблуждениях, связанных с этим продуктом.
* Расчет приведен для примера. Не является реальным инвестиционным кейсом.